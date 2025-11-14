Bad Bunny remporte le Grammy Latino de l'album de l'année

La star du reggaeton et du rap latino Bad Bunny a remporté jeudi 13 novembre le prix de l'album de l'année pour " DeBÍ TiRAR MáS FOToS " lors des Grammy Latino, récompensant la musique hispanophone et lusophone à Las Vegas.

Photo : instagram/CVN

Le chanteur portoricain a remporté 5 récompenses sur 12 nominations, dont le titre convoité du meilleur album qu'il tentera également de décrocher lors des Grammy Awards en février.

La superstar de 31 ans a aussi été distinguée pour la meilleure performance urbaine/fusion urbaine, meilleure performance reggaeton, meilleur album urbain et meilleure chanson urbaine.

Il était notamment en compétition avec le duo argentin Ca7riel & Paco Amoroso, reparti avec cinq récompenses.

Cette reconnaissance marque une année en or pour Bad Bunny, de son vrai nom Benito Antonio Martínez Ocasio, qui vient d'achever une série de concerts à guichets fermés sur son île de Porto Rico et doit débuter une tournée mondiale ce mois-ci.

Il succédera à des superstars comme Madonna ou Beyoncé comme tête d'affiche du célèbre "halftime show" de la finale du championnat de football américain, devant des dizaines de millions de téléspectateurs.

AFP/VNA/CVN