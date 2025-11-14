Bad Bunny remporte le Grammy Latino de l'album de l'année

>> Bad Bunny, nouveau moteur du tourisme à Porto Rico
>> Un concert surpris de Bad Bunny retransmis en streaming samedi 20 septembre
|Le chanteur portoricain, Bad Bunny, sacré cinq fois lors des Grammy Latino, repart avec le prix du meilleur album.
|Photo : instagram/CVN
Le chanteur portoricain a remporté 5 récompenses sur 12 nominations, dont le titre convoité du meilleur album qu'il tentera également de décrocher lors des Grammy Awards en février.
La superstar de 31 ans a aussi été distinguée pour la meilleure performance urbaine/fusion urbaine, meilleure performance reggaeton, meilleur album urbain et meilleure chanson urbaine.
Il était notamment en compétition avec le duo argentin Ca7riel & Paco Amoroso, reparti avec cinq récompenses.
Cette reconnaissance marque une année en or pour Bad Bunny, de son vrai nom Benito Antonio Martínez Ocasio, qui vient d'achever une série de concerts à guichets fermés sur son île de Porto Rico et doit débuter une tournée mondiale ce mois-ci.
Il succédera à des superstars comme Madonna ou Beyoncé comme tête d'affiche du célèbre "halftime show" de la finale du championnat de football américain, devant des dizaines de millions de téléspectateurs.
AFP/VNA/CVN