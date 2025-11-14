La cathédrale Saint-Guy de Prague enfin dotée d'un orgue à sa hauteur

La cathédrale Saint-Guy de Prague va enfin être dotée d’un orgue monumental digne de son faste, près de 700 ans après la pose de sa première pierre.

Photo : AFP/VNA/CVN

Siège de l’archevêché et symbole du centre historique de la capitale tchèque, l’édifice inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO a déjà connu une douzaine d’orgues. Le dernier, installé en 1931, s’est révélé inadapté à l’acoustique de son immense nef.

"Il devait être le plus grand du monde, mais comme souvent avec les grands projets, cela n’a jamais abouti", explique l’organologue Stepan Svoboda. "Nous attendons donc un véritable grand orgue depuis presque un siècle".

Le nouvel instrument, conçu pour s’intégrer à l’architecture gothique, semble flotter au-dessus du chœur, contre le mur ouest. Ses décorations en verre, imaginées par le designer slovaque Peter Olah - créateur des trophées du Tour de France -, captent la lumière de la grande rosace et accentuent l’impression de légèreté, malgré ses 45 tonnes.

Photo : AFP/VNA/CVN

L’orgue compte plus de 6.000 tuyaux, allant de quelques millimètres à près de onze mètres. Il a été fabriqué dans les ateliers du facteur d’orgues allemand Gerhard Grenzing, en Espagne, avant d’être démonté puis acheminé à Prague par camion.

Pour séduire une "oreille tchèque", Grenzing a étudié les sonorités des orgues locaux, souligne Vojtech Matl, directeur de la Fondation de l’orgue de Saint-Guy. Il a aussi dû ajuster sa conception après avoir constaté que les murs de grès poreux de la cathédrale absorbaient davantage les sons que prévu.

Installé depuis mars, l’instrument est désormais en phase d’accordage. Il sera dévoilé au public le 15 juin 2026, lors d’un concert avec l’Orchestre philharmonique tchèque, pour la fête de la Saint-Guy. Les réglages nécessiteront près de 900 heures, obligeant la cathédrale - visitée par 2,6 millions de personnes en 2024 - à fermer plus tôt chaque jour. De 16 h à minuit, les harmonistes ajustent patiemment chaque tuyau. Le chef harmoniste français André Lacroix espère terminer ce travail d’ici janvier.

Financé exclusivement par des donateurs depuis 2017, le projet a déjà recueilli 114 millions de couronnes (4,7 millions d’euros). Les contributions vont d’un don de 5.000 dollars à un sac plastique rempli de dollars australiens envoyés par la diaspora. Beaucoup ont choisi de "parrainer" un tuyau, dont leur nom sera gravé pour toujours.

Cet élan patriotique rappelle la grande souscription du XIXe siècle pour la construction du Théâtre national, symbole du réveil de l’identité tchèque.

AFP/VNA/CVN