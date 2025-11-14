Jeux vidéo : sortie du nouveau Call of Duty, sous la pression de Battlefield

Le nouvel opus de la franchise Call of Duty , Black Ops 7, fait le pari de situer son action dans un futur proche, en 2035, pour son retour vendredi 14 novembre, sous la pression du succès du concurrent Battlefield 6.

Photo : AFP/VNA/CVN

La rivalité entre les deux franchises de tir à la première personne, qui rappelle celle entre FIFA (devenu EA Sports FC) et PES (eFootball), façonne le marché depuis vingt ans, poussant les développeurs à innover constamment.

Call of Duty revendique la première place, avec plus de 500 millions d’exemplaires vendus depuis 2003, plusieurs épisodes dépassant les 20 millions de ventes. Dans Black Ops 7, une équipe de forces spéciales affronte un terroriste nicaraguayen revenu d’entre les morts, menaçant de “brûler le monde dans trois jours”. Un choix risqué, car les épisodes futuristes précédents sont parmi les moins appréciés des joueurs.

“Pas de jetpacks ni de course sur les murs, mais la possibilité de rebondir sur les parois avec un double saut”, explique Stephanie Snowden, directrice de communication chez Activision. L’histoire reste dans la continuité de Black Ops 2 et 6, avec des personnages et cartes déjà rencontrés, mais le risque est de lasser les joueurs. “La licence ne se renouvelle pas assez”, estime Lou Martin, étudiant en marketing.

Cette année, la place de champion des jeux de tir pourrait être plus disputée par Battlefield 6, sorti le 10 octobre et qui connaît un départ record. Electronic Arts annonce plus de 7 millions de ventes une semaine après sa sortie, certains médias évoquant désormais 10 millions d’exemplaires, un rebond après le décevant Battlefield 2042.

Battlefield attaque son rival sur tous les terrains, avec des cartes multijoueur plus petites et un mode “battle royale” compétitif, ainsi qu’une moquerie directe des “skins” inspirés de la pop-culture de Call of Duty. “Je pensais acheter Black Ops pour la fin d’année, mais Battlefield m’a fait changer d’avis”, confie Lou Martin.

Pourtant, Call of Duty peut compter sur un public fidèle. Reda Mbarki, trentenaire et joueur, préfère CoD à Battlefield : “Même s’il n’y a pas assez de renouveau, je préfère CoD, la franchise Battlefield est trop complexe pour moi”. Black Ops 7 propose le mode multijoueur, le mode zombie et une campagne jouable en coopération, garantissant une expérience solide pour ses fans malgré la concurrence accrue.

