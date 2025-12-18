Transition numérique à Huê : des marchés traditionnels aux villages de métiers

La mise en œuvre de la Résolution N°57 du Bureau politique sur le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale permet à la ville de Huê (Centre) d’enregistrer des avancées notables.

Photo : VNA/CVN

La transformation numérique s’y diffuse progressivement dans l’ensemble des domaines de la vie sociale, devenant un levier concret de changement des modes de pensée et des pratiques économiques des habitants, tout en contribuant à l’amélioration de leur qualité de vie.

L’un des signes les plus visibles de cette dynamique réside dans le déploiement généralisé du modèle de paiement sans numéraire dans les marchés traditionnels de la ville. Dans des marchés emblématiques tels que Dông Ba, An Cuu ou Bên Ngu, l’utilisation des codes QR par les commerçants est désormais courante. Ce mode de transaction permet des échanges plus rapides, plus pratiques et plus sûrs, tout en réduisant la dépendance à l’argent liquide, les contraintes liées à la monnaie d’appoint et le temps consacré à la comptabilité quotidienne.

Accompagnement ciblé et formations adaptées

Le modèle de marché sans paiement en espèces à Huê repose sur une coordination étroite entre les organes de gestion des marchés, les services compétents, ainsi que les opérateurs de télécommunications et les banques commerciales. Grâce à un accompagnement ciblé et à des formations adaptées, le taux de commerçants inscrits et maîtrisant les moyens de paiement numériques ne cesse d’augmenter, contribuant à dissiper progressivement les réticences initiales et à instaurer des habitudes de transaction modernes au sein de la population.

Au-delà des bénéfices pour les commerçants, le paiement numérique facilite également les achats des visiteurs, en particulier des jeunes et des touristes internationaux. La réduction de l’usage de l’argent liquide renforce le sentiment de sécurité et améliore l’expérience touristique, participant ainsi à la construction de l’image d’une ville patrimoniale à la fois dynamique, moderne et accueillante.

Parallèlement, la transformation numérique ouvre de nouvelles perspectives pour les produits issus des villages de métiers traditionnels de Huê, notamment grâce à leur commercialisation sur les plateformes de commerce électronique. Cette évolution est considérée comme un tournant majeur, permettant aux producteurs ruraux et aux petites unités artisanales d’accéder à des marchés plus vastes et d’adopter des modes de production et de distribution plus modernes.

Le village de vannerie de Bao La constitue un exemple emblématique de l’efficacité de la transformation numérique appliquée à l’économie artisanale. Les produits traditionnels de la coopérative de vannerie de Bao La, reconnus OCOP quatre étoiles, sont désormais proposés sur de grandes plateformes de commerce électronique telles que Shopee, Lazada ou TikTok Shop. Cette présence en ligne contribue non seulement à élargir la clientèle nationale, mais aussi à renforcer progressivement la notoriété de la marque sur des marchés plus larges.

Grâce à une combinaison harmonieuse entre les valeurs traditionnelles et les technologies numériques, la coopérative de vannerie de Bao La a mis sur le marché, en 2024, plus de 50.000 produits artisanaux, générant un chiffre d’affaires supérieur à 5 milliards de dôngs. Chaque produit ne se limite plus à un simple objet de consommation, mais devient également un vecteur de diffusion de l’histoire culturelle et de l’identité de Huê auprès des consommateurs.

Photo : CVN

Selon les autorités municipales, ces résultats ne sont pas le fruit d’initiatives isolées, mais s’inscrivent dans une politique cohérente visant à promouvoir la transformation numérique en plaçant les citoyens au cœur du processus. Une attention particulière est accordée au renforcement des compétences numériques de la population à travers les groupes communautaires de transformation numérique, afin de garantir que personne ne soit laissé pour compte.

Pour la période 2026-2030, Huê continuera de considérer le commerce électronique comme un secteur clé du développement commercial local. La ville entend intensifier l’application du commerce électronique dans les activités de production et de distribution, élargir les canaux de commercialisation et stimuler la consommation quotidienne.

À travers ces orientations, la transformation numérique ne constitue pas seulement un objectif stratégique, mais devient un moteur essentiel de croissance et de développement durable pour la ville de Huê.

VNA/CVN