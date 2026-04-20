Chine : Salon international des fleurs de Shanghai 2026

Le Salon international des fleurs de Shanghai 2026 a ouvert ses portes samedi 18 avril à Shanghai, dans l'Est de la Chine, avec des manifestations organisées sur deux sites principaux, dix sites secondaires et de nombreux lieux d'exposition à travers la ville.
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|Des visiteurs prennent des selfies devant une installation florale en forme de chiot lors d'une foire aux fleurs dans l'arrondissement de Jing'an à Shanghai, dans l'Est de la Chine.
|Une installation florale en forme de chiot.
|Un touriste photographie des fleurs de tournesols.
|Des scènes florales attractives.
|Des touristes admirent des fleurs au bord d'un lac dans l'arrondissement de Huangpu à Shanghai, dans l'Est de la Chine, le 18 avril 2026.
Texte et photos : Xinhua/VNA/CVN