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International / Culture
Chine : Salon international des fleurs de Shanghai 2026

Le Salon international des fleurs de Shanghai 2026 a ouvert ses portes samedi 18 avril à Shanghai, dans l'Est de la Chine, avec des manifestations organisées sur deux sites principaux, dix sites secondaires et de nombreux lieux d'exposition à travers la ville.

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Des visiteurs prennent des selfies devant une installation florale en forme de chiot lors d'une foire aux fleurs dans l'arrondissement de Jing'an à Shanghai, dans l'Est de la Chine.
Une installation florale en forme de chiot. 
Un touriste photographie des fleurs de tournesols.  
Des scènes florales attractives. 

Des touristes admirent des fleurs au bord d'un lac dans l'arrondissement de Huangpu à Shanghai, dans l'Est de la Chine, le 18 avril 2026. 

Texte et photos : Xinhua/VNA/CVN

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