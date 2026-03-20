Tokyo annonce le début de la majestueuse saison des cerisiers en fleurs

Les météorologues de Tokyo ont annoncé jeudi 19 mars le début de la célèbre saison des cerisiers en fleurs dans la capitale japonaise, qui rime pour les habitants avec des pique-niques en plein air sous ces arbres majestueux.

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Photo : AFP/VNA/CVN

À Tokyo, cette saison très attendue commence lorsque l'arbre de référence officiel, qui se trouve au sein du sanctuaire Yasukuni, présente au moins cinq fleurs écloses.

"Aujourd'hui, la floraison des cerisiers Somei Yoshino a été observée", a déclaré dans un communiqué le siège régional de Tokyo de l'Agence météorologique japonaise (JMA), en référence à la variété de cerisier la plus courante.

Depuis jeudi matin 19 mars, les chaînes de télévision locales diffusent des images de l'arbre sur lequel des dizaines de fleurs ont éclos.

Pour officialiser l'événement, deux responsables de l'agence météorologique, en costume, se sont avancés devant l'arbre et, sous les yeux de dizaines de spectateurs sur place, se sont employés à compter les fleurs de manière théâtrale.

Ils se sont ensuite rapprochés de l'arbre pour l'examiner tout en se concertant devant les médias nationaux et les spectateurs en présence.

Photo : AFP/VNA/CVN

Quelques minutes plus tard, l'un d'eux a annoncé avoir dénombré 61 fleurs écloses.

"Les cerisiers de Tokyo sont en fleurs", a-t-il déclaré, suscitant les applaudissements du public sur place.

La JMA a précisé que la floraison s'était produite cette année cinq jours plus tôt que la date relevée en moyenne, soit le 24 mars, jour où elle avait eu lieu l'an dernier.

Cette floraison précoce s'explique par le climat plus chaud qu'à l'accoutumée à Tokyo depuis la mi-février, a déclaré un responsable de l'agence météorologique à l'AFP.

La date la plus précoce jamais enregistrée pour la floraison des cerisiers à Tokyo est le 14 mars. Cela s'est produit à trois reprises en 2020, 2021 et 2023, a précisé la JMA.

Pour Taira Toru, un fonctionnaire de 30 ans, visiteur du sanctuaire Yasukuni, le début de la saison des cerisiers symbolise l'espoir dont cette époque troublée a besoin.

"C'est quelque chose qui se produit chaque année, mais avec la situation actuelle en Iran (...) le monde est dans la tourmente, alors maintenant que le printemps est arrivé, j'espère vraiment qu'avec lui, la paix reviendra."

AFP/VNA/CVN