Chine : exposition florale de la zone de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao

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|L'Exposition florale de la zone de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao 2026 se tient à Shenzhen, dans le Sud de la Chine.
|Visiteurs lors de l'édition 2026 de l'Exposition florale de la zone de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao, à Shenzhen, dans le Sud de la Chine, le 27 mars 2026.
Photos : Xinhua/VNA/CVN