Chine : exposition florale de la zone de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao

L'édition 2026 de l'Exposition florale de la zone de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao s'est ouverte vendredi 28 mars dans le parc sportif de Bijiashan à Shenzhen, dans le Sud de la Chine, et se tiendra jusqu'au 6 avril.