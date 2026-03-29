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International / Culture
Chine : exposition florale de la zone de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao

L'édition 2026 de l'Exposition florale de la zone de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao s'est ouverte vendredi 28 mars dans le parc sportif de Bijiashan à Shenzhen, dans le Sud de la Chine, et se tiendra jusqu'au 6 avril.

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L'Exposition florale de la zone de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao 2026 se tient à Shenzhen, dans le Sud de la Chine.

Visiteurs lors de l'édition 2026 de l'Exposition florale de la zone de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao, à Shenzhen, dans le Sud de la Chine, le 27 mars 2026. 

Photos : Xinhua/VNA/CVN

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