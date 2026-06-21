À Épidaure, "Médée" ressuscite 65 ans après le triomphe de Maria Callas

De flamboyants costumes semblables à ceux de 1961, une mise en scène reconstituée grâce aux cahiers et photos de l'époque : Médée , l'opéra qui valut un triomphe à Maria Callas, ressuscite dans le théâtre antique grec d'Epidaure.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Lors d'une représentation unique samedi soir, à guichet fermé, l'Opéra national de Grèce revient pour la première fois depuis 65 ans dans cet amphithéâtre du IVe siècle avant Jésus-Christ, à 200 kilomètres d'Athènes, réputé pour son exceptionnelle acoustique.

Cette tragédie lyrique qui voit Médée, figure de la mythologie grecque éperdue de fureur et de désespoir, tuer ses enfants, ouvre l'édition 2026 du festival d'Athènes et d'Épidaure.

Et c'est la mezzo-soprano italienne Anna Pirozzi qui interprète le rôle-titre de Médée, de Luigi Cherubini, inspiré de la tragédie d’Euripide et tiré à l'époque de l’oubli grâce à Maria Callas.

La chanteuse lyrique marche ainsi dans les pas de "la "diva assoluta" dans cette "production légendaire" qui, en 1961 dans ce même site archéologique, avait "suscité un immense enthousiasme" bien au-delà de la Grèce, rappelle le directeur artistique de l'Opéra national de Grèce, Giorgos Koumendakis.

Gestes dramatiques

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"Je ne veux pas copier, je ne veux pas imiter" Maria Callas, a confié Anna Pirozzi, dans sa loge, peu avant la répétition générale jeudi.

Pourtant, ajoute l'artiste, "j'adore (...) comment elle interprète le rôle. J'ai pris quelques gestes qu'elle a fait en 1961 car je pense qu'ils sont très dramatiques".

"Maria Callas et Anna Pirozzi ont la même vérité dans le chant, dans le jeu", renchérit le metteur en scène, Panaghis Pagoulatos. "Mais ce n'est pas du tout la même personnalité, ce n'est pas du tout la même voix".

Cette époustouflante reconstitution, qui a enthousiasmé le public venu assister à la répétition générale, s’inscrit dans la thématique de l’année de l’institution grecque, "de l’héritage du passé à l’opéra de l’avenir".

Des décors aux costumes en passant par la lumière, chaque détail de ce travail de recherches titanesque a été pensé pour restituer le plus fidèlement la production de 1961.

"La principale difficulté était de parvenir à saisir l’esthétique de l’époque et à la faire entrer dans le présent sans qu’elle ne paraisse (...) décalée", a expliqué Giorgos Koumendakis.

Les équipes artistiques, qui ont travaillé durant trois ans sur ce projet unique, se sont servies des cahiers du metteur en scène grec de l'époque, Alexis Minotis, et des dessins de son compatriote, Yannis Tsarouchis, qui en réalisa les costumes et les décors.

Nous disposions ainsi de notes "sur les chœurs, sur la chorégraphie, sur les figurants mais pas sur les solistes", selon Panaghis Pagoulatos qui est également directeur de casting de l'Opéra national de Grèce.

Photographies

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Autre difficulté que souligne M. Koumendakis : "il n’existe absolument aucun" enregistrement vidéo de l'époque.

"Nous ne disposons que de photographies en noir et blanc" pour reconstituer les décors, poursuit-il.

Chaque pierre de la scène du théâtre, parmi les mieux préservés du monde antique, a dû être recouverte par un caisson en bois pour les protéger.

Pour les costumes, d'une richesse exceptionnelle, les équipes se sont appuyées sur les quelque 150 tenues conservées depuis 1961.

"Si l'on regarde les costumes (de l'époque) à la lumière du soleil, les couleurs sont incroyables !", s'exclame en coulisses Tota Pritsa, cheffe costumière.

Le baryton Tassis Christoyannis, qui interprète Créon, le roi de Corinthe, porte ainsi le costume de 1961.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Le plus difficile, ce fut les étoffes" car certaines ne sont plus fabriquées aujourd'hui, comme par exemple le jersey de soie, a-t-elle détaillé.

Et certains tissus ont dû être teints ou lavés de multiples fois afin de leur donner la patine d'antan.

Sur la scène d'Epidaure, en cette soirée tiède et étoilée, "les costumes anciens et nouveaux se mélangent mais même moi, je ne peux pas les distinguer !", résume Panaghis Pagoulatos.

Le site archéologique accueille également une exposition consacrée aux représentations des 6 et 13 août 1961.

Pour la représentation de samedi, seul le nombre de figurants a dû être revu à la baisse.

"À l'époque, ils avaient eu recours à des jeunes qui faisaient leur service militaire donc il y avait un monde fou sur scène !", sourit M. Pagoulatos.

"Mais aujourd'hui on ne peut pas aller dans les casernes et dire : +allez hop, on va jouer ce soir au théâtre !+".

AFP/VNA/CVN