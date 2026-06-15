Disclosure Day, le nouveau Spielberg, survole le box-office nord-américain

Disclosure Day , le nouveau film de Steven Spielberg sur la rencontre entre l'humanité et une civilisation extra-terrestre, a dominé le box-office nord-américain pour sa sortie en salles avec 44 millions de dollars de recettes sur le week-end, selon des estimations du secteur publiées dimanche 14 juin.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Près de cinquante ans après Rencontre du troisième type, le film explore un thème cher au réalisateur américain, qui croit en l'existence d'une vie en dehors de la Terre.

Ecrit et réalisé par lui, Disclosure Day raconte l'histoire d'un lanceur d'alerte (Josh O'Connor) cherchant à révéler à la face du monde un secret d'État : l'existence d'extra-terrestres.

Une présentatrice météo (Emily Blunt), victime de phénomènes inexpliqués, va se retrouver mêlée à cette révélation qui bouleverse les croyances de l'humanité.

"C'est un très bon démarrage pour un thriller de science-fiction original", a estimé dans un communiqué l'analyste David Gross, du cabinet Franchise Entertainment Research, soulignant que "les critiques de la presse comme les retours du public sont très favorables".

"La réussite du film dépendra désormais de sa capacité à se maintenir dans les semaines à venir. L'accueil est très positif, mais lorsqu'il s'agit de Steven Spielberg, beaucoup de spectateurs en attendent davantage qu'un simple bon film", a-t-il ajouté.

Sensations du moment, les films d'horreur indépendants Obsession et "Backrooms", occupent respectivement la deuxième et quatrième place du classement.

Réalisés par de jeunes youtubeurs, les deux longs-métrages continuent d'attirer le public dans les salles plusieurs semaines après leur sortie et de générer des millions de dollars de recettes (19 millions de dollars sur le week-end pour le premier, 11,3 millions pour le second).

Le nouveau Scary Movie, sixième volet de cette franchise parodiant les films d'horreur avec un humour très cru, se glisse entre ces deux succès à la troisième place du classement avec 14,5 millions de dollars de recettes.

Les Maîtres de l'univers, basé sur les jouets popularisés dans les années 80 par Mattel, arrive en cinquième position (8,7 millions de dollars).

Voici le reste du top 10 :

Star Wars: The Mandalorian and Grogu (4,7 millions de dollars)

Michael (4,1 millions)

BTS World Tour 'Arirang' in BUSAN : Live Viewing (3,8 millions)

The Furious (2,7 millions)

Stop! That! Train! (2 millions)

AFP/VNA/CVN