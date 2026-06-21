Les funérailles de l'artiste David Hockney ont eu lieu dans l'intimité

Les funérailles de l'artiste britannique David Hockney, décédé le 11 juin, ont eu lieu dans la plus stricte intimité, a annoncé samedi 20 juin son agente.

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Photo : AFP/VNA/CVN

David Hockney était l'une des figures les plus influentes de l'art contemporain. Son décès, à l'âge de 88 ans à Londres, a suscité une vague d'hommages dans le monde de la culture et au-delà.

"David avait clairement souhaité que seuls son compagnon, JP, et son petit-neveu Richard assistent à ses funérailles, et que leur vie privée soit respectée", a écrit son agente, Erica Bolton, dans un communiqué.

"Les funérailles ont déjà eu lieu", a-t-elle ajouté.

Une cérémonie rendant hommage à la vie et à l'œuvre de David Hockney aura lieu à Londres au printemps 2027. D'autres seront ensuite organisées dans le Yorkshire, sa région d'origine, dans le nord de l'Angleterre, à Paris et à Los Angeles, a indiqué Erica Bolton.

Cet artiste à l'oeuvre prolifique était connu pour sa maîtrise exceptionnelle de la couleur.

Il était l'un des plus cotés au monde de son vivant, et continuait encore récemment de travailler.

"Il y a eu des spéculations sur le devenir des œuvres de David", souligne l'agente. "La grande majorité d’entre elles seront données à des fondations afin de perpétuer son héritage, ainsi qu’à des institutions publiques à travers le monde", a-t-elle dit.

Elle n'a pas donné de précisions sur ces oeuvres, comme leur nombre, leur valeur, etc.

David Hockney, figure du pop art des années 60, s'est illustré par sa capacité à se renouveler, maîtrisant les techniques académiques avant de s'emparer des nouvelles technologies, avec ses œuvres à l'iPad réalisées à 70 ans passés.

AFP/VNA/CVN