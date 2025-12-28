Chine : ouverture en avant-première d'une exposition de sculpture sur neige

La 38e Exposition internationale de sculpture sur neige de l'île du Soleil, à Harbin, dans la province chinoise du Heilongjiang (Nord-Est), a ouvert ses portes samedi 27 décembre en avant-première, sur une surface d'exposition de 1,5 million de mètres carrés, avec un volume de neige utilisé de 120.000 mètres cubes.