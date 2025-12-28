Chine : ouverture en avant-première d'une exposition de sculpture sur neige

>> Chine : 8e Exposition culturelle internationale de la Route de la soie
|Deux personnes posent pour une photo devant la sculpture "M. Bonhomme de neige" à l'entrée du site de la 38e édition de l'exposition à Harbin, dans la province chinoise du Heilongjiang (Nord-Est), le 26 décembre 2025.
|Des visiteurs à l'exposition.
|Une sculpture sur neige présentée sur le site.
|Des artisans travaillent sur une sculpture de neige.
Texte et photos : Xinhua/VNA/CVN