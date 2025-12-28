icon search
Chine : ouverture en avant-première d'une exposition de sculpture sur neige

La 38e Exposition internationale de sculpture sur neige de l'île du Soleil, à Harbin, dans la province chinoise du Heilongjiang (Nord-Est), a ouvert ses portes samedi 27 décembre en avant-première, sur une surface d'exposition de 1,5 million de mètres carrés, avec un volume de neige utilisé de 120.000 mètres cubes.

Deux personnes posent pour une photo devant la sculpture "M. Bonhomme de neige" à l'entrée du site de la 38e édition de l'exposition à Harbin, dans la province chinoise du Heilongjiang (Nord-Est), le 26 décembre 2025.
Des visiteurs à l'exposition. 

Une sculpture sur neige présentée sur le site. 
Des artisans travaillent sur une sculpture de neige. 

