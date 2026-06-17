L'acteur Javier Bardem laisse ses empreintes sur Hollywood Boulevard

L'acteur espagnol Javier Bardem a laissé mardi 16 juin sa trace à Hollywood, posant pour la postérité l'empreinte de ses mains dans le ciment au Chinese Theatre, l'une des salles de cinéma historiques de Hollywood Boulevard.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"C'est vraiment spécial de se voir offrir un tel espace pour immortaliser votre nom, votre image", a confié la star, peu après la cérémonie.

"Quand je pense à toutes les personnes qui se sont tenues à cet endroit précis, j'ai du mal à croire que tout cela soit réel", a déclaré l'Espagnol de 57 ans dans un discours, avant de poser ses empreintes dans le ciment frais.

Cette tradition, qui date de la construction du Chinese Theatre, a vu plus de 200 stars défiler en près d'un siècle, comme Jack Nicholson ou Marilyn Monroe.

Javier Bardem s'est fait connaître à l'international en 2000, grâce à son interprétation de l'écrivain cubain aux États-Unis, Reinaldo Arenas, dans "Avant la nuit", réalisé par Julian Schnabel.

Huit ans plus tard, il a obtenu l'Oscar du meilleur second rôle pour son interprétation du sinistre Anton Chigurh dans "No Country for Old Men", des frères Cohen.

Son dernier film, "L'Être aimé", a été présenté en avant-première au Festival de Cannes cette année et il joue dans la série "Les Nerfs à Vif", sortie début juin sur AppleTV.

L'acteur a dénoncé à de nombreuses reprises la politique anti-immigration de Donald Trump et la situation dans la bande de Gaza, ravagée par plus de deux ans de guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël.

"Beaucoup de gens viennent me voir et me disent: +Merci de faire ou de dire ce que tu fais ou dis+, et je les encourage à faire de même haut et fort", a dit Javier Bardem lors de la cérémonie.

AFP/VNA/CVN