L'hôpital central de Huê fête son 130e annniversaire

Photo : VNA/CVN

Vo Thi Anh Xuân, également première vice-présidente du Conseil central d'émulation et de récompense, a décerné un satisfecit du Premier ministre à l'hôpital pour sa réussite de la première greffe de moelle osseuse allogénique sur un patient atteint de thalassémie congénitale.

Les individus et collectifs excellents de l'hôpital ont également été honorés lors de cette cérémonie.

Lors de la cérémonie, la ministre de la Santé Dào Hông Lan a salué l'établissement comme une institution médicale d'excellence et un centre majeur de formation au Vietnam. Elle a souligné sa position comme partenaire fiable pour les projets de coopération internationale en recherche et échange d'expertise, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité des soins de santé et à la modernisation des équipements médicaux.

La ministre a encouragé l'hôpital à poursuivre l'application de techniques avancées, à améliorer la qualité de ses services et de son personnel, et à développer ses infrastructures. L'accent devra être mis particulièrement sur les technologies de l'information et la transformation numérique, en vue d'atteindre le statut d'établissement de santé intelligent.

Fondé en 1894, l'hôpital central de Huê est le premier établissement médical de style occidental au Vietnam et l'un des plus grands hôpitaux centraux du pays. Avec près de 2.000 transplantations d'organes réussies, il s'est imposé comme un centre d'excellence dans ce domaine.

À cette occasion, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân et la ministre Dào Hông Lan ont inauguré le système d'angiographie par soustraction numérique (DSA) au centre cardiovasculaire de l'hôpital.

VNA/CVN