Le Vietnam espère du soutien des partenaires internationaux à ses efforts anti-rougeole

Le vice-Premier ministre Lê Thành Long a reçu, jeudi 13 mars à Hanoï, Angela Pratt, représentante de l’OMS au Vietnam, et Silvia Danilov, représentante de l’UNICEF au Vietnam afin de discuter de la coopération en matière de prévention des maladies, notamment de la rougeole.

Photo : VGP/Duc Tuân/CVN

Angela Pratt et Silvia Danilov ont déclaré que les lacunes de la couverture vaccinale contre la rougeole au Vietnam dans certaines régions ont mis en évidence la nécessité d’accélérer les efforts de vaccination, d’élargir les tranches d’âge éligibles et de veiller à ce que tous les citoyens soient vaccinés.

Elles ont également souligné l’importance de constituer des stocks de fournitures médicales, de garantir des réserves suffisantes de médicaments et de prévenir les infections croisées dans les établissements de santé.

Silvia Danilov a appelé à un engagement accru de tous les niveaux de pouvoir, de tous les secteurs et de la société civile dans la lutte contre la rougeole. Elle a également exhorté le Vietnam à réformer et à améliorer son système d’approvisionnement afin de garantir un approvisionnement suffisant en fournitures médicales et en vaccins.

L’UNICEF reste déterminé à soutenir le Vietnam dans ces efforts, a-t-elle affirmé.

La vice-ministre de la Santé, Nguyên Thi Liên Huong, a déclaré que le ministère garantissait un approvisionnement suffisant en vaccins contre la rougeole pour le programme national élargi de vaccination, tout en prévoyant d’organiser une conférence en ligne avec les autorités locales afin de renforcer la prévention des maladies dans le pays.

Saluant la coopération des organisations internationales, le vice-Premier ministre Lê Thành Long a exprimé le souhait du Vietnam de bénéficier d’un soutien international continu, notamment en matière de fourniture de vaccins, et a annoncé la préparation du pays à faire face à d’éventuelles épidémies et son intention de déployer de nouvelles campagnes de vaccination.

Il a exhorté le ministère de la Santé à collaborer plus étroitement avec l’OMS et l’UNICEF afin d’affiner les politiques vietnamiennes en matière de santé, notamment de prévention des maladies.

Selon le ministère, la couverture vaccinale contre la rougeole est tombée en dessous du niveau recommandé ces dernières années en raison de l’impact de la pandémie de COVID-19. Entre 2019 et 2024, on estime que 1,4 million d’enfants de la tranche d’âge ciblée par le programme élargi de vaccination n’ont pas reçu leur vaccination systématique contre la rougeole ou n’ont reçu qu’une partie de celle-ci. À ce jour, les efforts de rattrapage vaccinal ont permis de couvrir environ 70%, soit environ 900.000 enfants.

VNA/CVN