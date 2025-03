Le marché des bureaux et la tendance à la délocalisation en dehors du centre-ville

Les données du rapport sur le marché immobilier du quatrième trimestre 2024 de Savills Vietnam montrent que l'offre de bureaux à Hô Chi Minh-Ville est restée stable chaque trimestre avec plus de 2,8 millions de m², marquant une augmentation de 5% par rapport à l'année précédente. Tandis que l'offre des catégories A et B est restée inchangée, la catégorie C a connu de légers changements, avec trois nouveaux projets entrants, compensant deux projets fermés en raison de la reconversion de leur usage.

En 2024, onze nouveaux projets, totalisant 133.000 m², ont été lancés. Les zones périphériques du centre-ville ont représenté 65% de la nouvelle offre, provenant de huit projets, renforçant ainsi la tendance à la délocalisation des bureaux en dehors du centre. Ce phénomène est devenu plus clair à partir de 2023, lorsque l'offre dans les zones périphériques a pour la première fois dépassé celle du centre, atteignant 51% de la part de marché. Au quatrième trimestre 2024, le taux d'occupation a augmenté d'un point de pourcentage par rapport au trimestre précédent, atteignant 89%, soutenu par les transactions des secteurs TIC et finance-assurance-immobilier (FIRE).

Les segments A et B ont conduit le marché, avec des taux d'occupation proches de 90%, ce qui montre que les bureaux de qualité supérieure continuent d'être populaires. Bien qu'une consommation de plus de 100.000 m² ait été enregistrée en 2024, le taux d'occupation global a diminué de deux points de pourcentage par rapport à l'année précédente, en raison de l'offre accrue. Le loyer moyen a continuellement augmenté au cours des dix dernières années, atteignant 816.000 dôngs/m²/mois en 2024, avec une croissance annuelle moyenne de 2 à 3% pour toutes les catégories.

Le secteur TIC en tête

Les résultats de l'enquête de Savills sur les transactions de 2024 montrent que le secteur des TIC a dépassé le secteur FIRE pour devenir le plus grand locataire, représentant 26% de la surface louée. Ces transactions sont de grande envergure, avec une moyenne de 1.500 m² dans les 1er, 2e et Tân Bình arrondissements, principalement occupées par des entreprises internationales. La tendance au déplacement des bureaux vers les zones périphériques domine la demande de location, représentant 68% de la surface totale louée cette année.

Les secteurs FIRE, TIC et distribution ont tendance à privilégier les bâtiments de qualité, acceptant des loyers plus élevés pour obtenir des espaces de travail modernes et bien équipés. Cependant, chaque secteur présente des différences en termes de localisation préférée : les secteurs FIRE et TIC tendent à se déplacer vers les zones périphériques, en particulier la nouvelle zone urbaine de Thủ Thiêm, afin de bénéficier de bureaux de meilleure qualité et d'un espace locatif plus large. En revanche, les locataires du secteur manufacturier recherchent des bâtiments de même catégorie mais à des loyers plus abordables, privilégiant également les zones périphériques pour optimiser leurs coûts de location.

L'augmentation de l'offre dans la catégorie A

Concernant les perspectives du marché dans un avenir proche, Lại Thị Như Quỳnh, directrice adjointe du département Location Commerciale de Savills à Hô Chi Minh-Ville, a indiqué que le marché des bureaux de catégorie A bénéficie d'une offre abondante, notamment avec l'arrivée du bâtiment Marina Central.

"Cela devrait entraîner un changement significatif dans le segment des bureaux, en particulier pour les immeubles de catégorie A. Cependant, l'offre de bureaux de catégorie B reste très limitée. Les entreprises qui louent des bureaux de catégorie B devront peut-être envisager de réévaluer leurs budgets pour avoir plus d'options en matière de recherche et de déménagement", a-t-elle déclaré. Selon un représentant de Savills, le segment des bureaux à louer reste stable et génère des flux de trésorerie plus intéressants pour les investisseurs par rapport à d'autres segments de l'immobilier. Comparé à l'offre de bureaux dans des villes voisines comme Bangkok, Singapour ou Kuala Lumpur, le marché des bureaux à Hô Chi Minh-Ville offre encore de nombreuses perspectives.

«Globalement, la tendance à la location de bureaux est en train de changer. Autrefois, les entreprises privilégiaient les emplacements centraux dans les 1er et 3e arrondissements, ou dans des zones voisines comme les 4e et Bình Thạnh arrondissements. Cependant, avec le développement des infrastructures de transport, en particulier le métro et les routes de connexion, cela aura un impact positif sur les bâtiments situés autour des stations de métro, comme les 2e et 9e arrondissements, attirant davantage l'attention des locataires", a souligné l'expert.

Elle a également précisé qu'en dépit d'une localisation plus éloignée du centre, les produits de bureaux de qualité supérieure restent populaires grâce à l'amélioration des infrastructures, surtout dans un contexte de limitation de l'offre et de coûts élevés dans le centre-ville. Parmi les transactions notables pour envisager des bureaux de qualité en dehors du centre, on peut citer Marvell Technology et Simpson Strong-Tie à Tân Bình, ainsi que TymeX, Bosch Vietnam, SITC, Marvell Technology et UOB.

Texte et photos : Minh Thu/CVN