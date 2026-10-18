Champions Cup : le triplé de l'UBB déjà menacé, exploit de Montpellier à Bath

Double tenante du titre, l'UBB a déjà gaspillé une cartouche dans ses rêves de triplé vendredi soir 16 octobre en concédant le nul à Gloucester, alors que les Montpellierains, champions en titre en Challenge Cup, ont montré samedi 17 octobre qu'il faudrait compter avec eux à l'étage supérieur de la Champions Cup avec un exploit sur la pelouse de Bath.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les deux derniers représentants du Top 14 entreront en lice dimanche, avec deux duels franco-anglais, Pau contre les Tigres de Leicester au Hameau (14h00) puis le Stade toulousain contre les Chiefs d'Exeter (16h15) au Stadium.

Fin de série pour l'UBB

Après 16 victoires dans la compétition depuis leur défaite en quarts de finale en avril 2024 à domicile face aux Harlequins de Londres (41-42), les joueurs de Yannick Bru ont échoué vendredi soir à signer un 17e succès, ce qui aurait été le nouveau record. Se compliquant aussitôt la tâche dans leur rêve de conquête d'un troisième trophée d'affilée, exploit seulement réalisé par les Toulonnais entre 2013 et 2015.

Mais un doublé de Louis Bielle-Biarrey leur a sauvé la mise, face aux leaders du championnat d'Angleterre (36-36).

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Avec deux points au classement, et sans bonus offensif, malgré les cinq essais marqués, nouvelle règle oblige, Bordeaux-Bègles a raté son départ. Résultat : la première place finale de la poule 3, garantie de recevoir au moins jusqu'en quarts de finale, s'est déjà éloignée, et la victoire sera impérative le 13 décembre à Chaban, lors du choc contre les Stormers sud-africains.

Avec leur armada Springbok (Willemse, Feinberg-Mngomezulu, Reinach, Kolisi, Fourie) les joueurs du Cap se sont imposés 49-12 samedi face aux Anglais des Bears de Bristol, bonus offensif en prime.

Exploit du MHR, la Rochelle dans l'émotion

Avec quatre essais au Recreation Ground, dont un doublé de Donovan Taofifenua, les Montpelliérains, finalistes du Top 14 et de retour en Champions Cup après quatre ans d'absence, ont signé un exploit en allant s'imposer à Bath (32-14), champion d'Angleterre 2025 et finaliste 2026 de la compétition contre l'UBB.

Dominateurs en mêlée et dans les rucks, les Héraultais ont maîtrisé une équipe joueuse où la magie de l'ouvreur écossais Finn Russell n'a pas suffi. Le MHR va ensuite accueillir les Bulls de Pretoria puis les Saints de Northampton, champions d'Angleterre en titre et finalistes de la Champions Cup 2025, avant d'aller essayer de décrocher la première place de leur poule 4 en janvier sur la pelouse des Gallois de Cardiff.

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Face aux Lions de Johannesbourg, endeuillés par la mort subite de leur deuxième ligne Hyron Andrews vendredi, les Rochelais ont signé l'autre victoire française du jour (31-14), à Deflandre, bonus offensif en poche. Un bon début pour le double champion d'Europe (2022, 2023), sorti dès la phase de poules la saison passée.

En hommage au défunt, qui aurait dû endosser le No5, son numéro n'a pas été porté côté sud-africain, remplacé par le No24, et une émouvante minute de silence a été respectée avant le coup d'envoi.

Calvaire parisien, Clermont trop fragile

Battu 48-7 il y a deux ans chez les Bulls de Pretoria, le Stade français espérait se racheter. Mais la claque a été encore plus sévère au Loftus Versfeld, 56-20. Privés de la quasi totalité de leurs titulaires, les Soldats roses ont fait illusion pendant une heure avant de craquer, avec notamment un triplé de l'ailier Cheswill Jooste, qui a marqué dès la 20e seconde.

Les Jaunards de Clermont, en tête 16-15 à la mi-temps, ont eux aussi longtemps cru pouvoir signer un exploit à Marcel-Michelin face à l'ogre irlandais du Leinster, réplique quasi parfaite du XV du Trèfle irlandais, et faire oublier leur zéro pointé européen de la saison passée.

Mais, avec un 33-7 en seconde période pour un score final de 48-23, et sept essais dont un doublé de leur talonneur volant Dan Sheehan, les joueurs de Dublin, quatre fois couronnés, ont démontré que cette année encore ils seront candidats au titre, après cinq défaites en finale, dont l'année dernière encore face à l'UBB.

Défaite aussi pour le Racing 92 samedi soir 17 octobre, au Munster (33-25), avec un bonus défensif perdu à la 79e minute pour les Ciel et blanc. Ce match a été organisé à Cork et non au traditionnel Thomond Park de Limerick, en hommage à l'ancien No8 et entraîneur du Munster, Anthony Foley, décédé il y a dix ans, à la veille d'un match de Champions Cup au Racing.

AFP/VNA/CVN