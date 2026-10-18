Tennis de table : les frères Lebrun conservent leur titre de champions d'Europe en double

Les Français Félix et Alexis Lebrun ont été sacrés pour la deuxième fois champions d'Europe de tennis de table en double samedi 17 octobre en Slovénie, en battant les Suédois Kristian Karlsson et Anton Kallberg (3-2).

>> JO-2028 : un "boost" pour le squash espère le champion français Victor Crouin

>> Sony présente un robot-pongiste prêt à défier les frères Lebrun

Photo : AFP/VNA/CVN

Après avoir mené deux sets à un, les Lebrun ont été poussés à la belle par leurs adversaires, qui ont même mené 3-0 en début de set décisif. Revenus dans la partie, les Français se sont finalement imposés sur leur première balle de match : 5-11, 11-5, 11-8, 7-11, 11-8.

Deux ans après leur sacre à Linz (Autriche), le premier de leur carrière, les deux Montpelliérains ont confirmé leur statut de No1 mondiaux dans l'épreuve, malgré une rencontre où ils ont souffert.

Cette médaille d'or vient également enrichir une belle année durant laquelle ils ont remporté deux titres sur le circuit en Grand Smash - équivalent d'un tournoi du Grand Chelem en tennis - à Singapour et en Suède.

Si Alexis Lebrun a été éliminé en quart de finale plus tôt dans la journée en simple, Félix Lebrun, 20 ans, est encore en lice pour décrocher un deuxième titre.

Il sera opposé à un autre Français, le surprenant Léo De Nodrest, en demi-finale dimanche 18 octobre.

AFP/VNA/CVN