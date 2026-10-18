Première ligue féminine : Lyon reste la bête noire du Paris SG et se détache en tête

Lyon reste la bête noire du Paris SG : les Lyonnes se sont imposées samedi 16 octobre 4 à 0 dans le duel au sommet de la 5 e journée de Première ligue féminine et se détachent en tête du classement.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Pour le premier match de la saison au Parc des Princes, les Parisiennes ont été largement dominées et elles ont été battues pour la 11e fois d'affilée par Wendie Renard et ses partenaires.

L'OL Lyonnes conforte ainsi sa place en tête du classement et prend trois longueurs d'avance sur le PSG, jusque-là coleader.

Les deux équipes étaient invaincues cette saison mais les Parisiennes, privées de Rasheedat Ajibade et Anaïs Ebayilin, blessées, ont cédé sur la première incursion lyonnaise et une tête de Melchie Dumornay (3e).

L'ancienne attaquante du PSG Marie - Antoinette Katoto a ensuite raté un but tout fait (37e) mais elle s'est rattrapée en doublant la marque deux minutes plus tard, après un centre parfait de Jule Brand (2-0, 39e). Un but que Katoto n'a pas célébré par respect pour ses anciennes coéquipières.

Paris a en outre perdu sa gardienne Katarzyna Kiedrzynek, blessée et sortie à la pause. Mais sa remplaçante Oliwia Szperkowska s'est inclinée dès la première frappe lyonnaise en seconde période, de Vicki Becho, détournée par la défenseure parisienne Thiniba Samoura dans ses filets (3-0, 48e).

Salma Paralluelo (59e) a alourdi la marque juste avant l'heure de jeu dans une rencontre à sens unique.

AFP/VNA/CVN