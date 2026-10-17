Bledisloe Cup : les All Blacks encore trop forts pour les Wallabies (43-21)

Les All Blacks néo-zélandais ont une nouvelle fois corrigé les Wallabies australiens samedi (43-21), pour le match retour de la Bledisloe Cup au Stadium Australia de Sydney où les deux équipes se retrouveront dans un an lors de la phase de poules du Mondial 2027.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Avec cette 13e victoire d'affilée contre l'Australie, les hommes de Dave Rennie ont confirmé leur victoire 50-19 il y a une semaine à l'Eden Park d'Auckland, où ils avaient déjà sécurisé leur 24e Bledisloe Cup d'affilée, ce trophée disputé depuis 1932.

Depuis l'arrivée de Les Kiss à la barre du XV australien en juillet, les Wallabies semblaient avoir retrouvé des couleurs, avec une série de six matches sans défaite (cinq victoires et un nul), dont un succès retentissant 42-38 contre les doubles champions du monde sud-africains en finissant la rencontre à 11 sur la pelouse.

Mais les hommes de Dave Rennie les ont ramenés sur terre avec une nouvelle leçon offensive samedi 17 octobre, dans le stade qui accueillera la finale de la prochaine Coupe du monde, le 13 novembre 2027.

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Les Australiens savent qu'ils ont du boulot en perspective. Pour le jardinier du stade d'abord, pour réparer une pelouse indigne d'un tel événement. Puis pour Les Kiss, pour se trouver une défense, balayée par les vagues néo-zélandaises deux matches d'affilée.

Sept essais All Blacks, dont deux doublés, pour l'ailier Josh Moorby (12e et 43e) et pour l'arrière Beauden Barrett (17e et 40e), désormais à 48 réalisations sous le maillot noir, à une longueur de Doug Howlett et huit de son partenaire du jour Will Jordan, meilleur marqueur d'essais du rugby néo-zélandais: les hommes en noir n'ont jamais tremblé samedi 17 octobre.

Et même l'absence de dernière minute du centre Jordie Barrett, touché à un mollet, ou la sortie de l'autre centre, Quinn Tupaea, dès la 2e minute pour commotion, ne les a pas déstabilisés, face à une défense australienne trop naïve, avec en prime des réalisations de Peter Lakai (21e), Rieko Ioane (26e) et Wallace Sititi (32e).

Seule consolation pour les hommes de Les Kiss : menés 36-7 à la mi-temps, ils ont remporté la seconde période 14 à 7 avec deux essais de Tom Wright (54e) et Filipo Daugunu (66e) qui se sont ajoutés à celui de Jeremy Williams à la demi-heure de jeu (29e).

Les deux équipes vont maintenant se préparer pour la phase retour du Championnat des nations dans l'hémisphère nord en novembre. Les Wallabies et les All Blacks vont affronter l'Écosse, le Pays de Galles et l'Angleterre, pour leur dernière occasion de se tester face aux équipes des Six nations avant le prochain Mondial.

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