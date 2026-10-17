Tennis : la Britannique Sonay Kartal s'offre sa première finale en WTA 1000

La Britannique Sonay Kartal (170 e mondiale) s'est qualifiée samedi 17 octobre à Wuhan pour sa première finale en WTA 1000 grâce à sa victoire 7-6 (11/9), 7-6 (7/5) contre la Lettonne Jelena Ostapenko (35 e ), paralysée par sa nervosité et son inconstance.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Elle affrontera dimanche 18 octobre en finale une Polonaise, la 9e mondiale Iga Swiatek ou la 22e Maja Chwalinska.

Lauréate de Roland-Garros en 2017, Ostapenko a mené 4-1 dans le premier set et 3-0 dans le deuxième.

Nettement plus expérimentée que son adversaire, la Lettonne de 29 ans s'est cependant tendue à chaque fois qu'elle s'est approchée du gain d'une manche, s'en prenant verbalement à son clan entre les échanges et manquant subitement des frappes qu'elle réussissait quelques minutes plus tôt.

Reflet de son irrégularité, Ostapenko a frappé samedi 48 coups gagnants et neuf aces, mais a aussi commis 38 fautes directes et sept doubles fautes.

Ex-44e mondiale éloignée plus de six mois du circuit par une blessure en 2026, Kartal a logiquement empoché les deux tie-breaks du match et est ainsi devenue la finaliste la plus mal classée de l'histoire des WTA 1000, une catégorie de tournois créée en 2009 qui regroupe les épreuves les plus importantes du circuit féminin après les quatre tournois du Grand Chelem.

La Britannique de 24 ans visera dimanche 18 octobre un deuxième titre sur le circuit WTA, après celui remporté en 2024 à Monastir.

AFP/VNA/CVN