Ligue 1 : Toulouse donne la leçon au Mans

Largement dominé tactiquement par Toulouse, Le Mans a subi sa première défaite (0-3) à domicile de la saison, vendredi 16 octobre, en ouverture de la 7 e journée de Ligue 1.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Avec neuf points, le TFC remonte provisoirement à la 7e place du classement alors que le promu, 15e avec six unités, commence à regarder derrière lui avec Auxerre (16e) qu'il ne devance qu'à la différence de buts et Troyes 17e à deux longueurs.

Habitués aux premiers actes ratés avant des remontées fantastiques dans le second, comme à Lorient ou Monaco (2-2 après avoir été mené 2-0 à chaque fois), Toulouse a cette fois mieux démarré son match.

L'animation mise en place par Jens Berthel Askou a totalement empêché les Manceaux d'opérer par transitions rapides et permis des combinaisons intéressantes dans la moitié de terrain adverse.

S'il manquait de vraies occasions, hormis un Casper Tengstedt qui s'est compliqué la vie face à Nicolas Kocik (6e), le gardien repoussant ensuite une frappe de Jacen Russel-Rowe juste avant la pause, Toulouse a, en revanche, confirmé son habitude de revenir des vestiaires le couteau entre les dents.

Dès la 46e, Russel-Rowe, décalé par Aron Dönnum, a enchainé un crochet extérieur et une frappe de l'intérieur du gauche superbe dans la lucarne opposée (0-1).

Juste avant l'heure de jeu, c'est l'ailier norvégien, de retour après une absence liée à un deuil après le décès de sa mère, a doublé la mise en force entre les jambes de Samuel Yohou revenu sur sa ligne (0-2).

Photo : AFP/VNA/CVN

Ce but -- le 7e sur les 12 marqués par Toulouse cette saison qui est inscrit entre la 46e et la 60e minute de jeu -- a provoqué une vive émotion chez Dönnum, consolé par ses partenaires.

Après un but annulé pour un hors-jeu minime (75e), Tengstedt, sur une ouverture lumineuse de Cristian Casseres, a encore soigné la différence de buts du TFC après avoir dribblé le gardien (0-3, 87e).

Mais l'écart était bien trop grand pour Le Mans qui devra apprendre de ce match disputé quelques heures après l'inauguration du centre de formation du club qui a rouvert treize ans après la faillite du club, signe de son ambition de se stabiliser au plus haut niveau.

AFP/VNA/CVN