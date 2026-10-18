Ligue 1 : Mbappé et Giroud sauvent Lille du piège brestois

Malgré un pénalty provoqué par Ethan Mbappé et transformé par Olivier Giroud, Lille, bien inoffensif, a concédé un match nul à domicile face à Brest 1-1, samedi 17 octobre lors de la 7 e journée de Ligue 1.

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Les Lillois qui, en cas de succès, avaient la possibilité de prendre provisoirement la tête du championnat, restent deuxièmes avec 14 points, à égalité avec Monaco qui joue dimanche et le PSG qui les devance désormais au nombre de buts marqués.

C'est un moindre mal à l'issue d'une rencontre que Brest, 8e au coup d'envoi, a parfaitement entamée, en ouvrant très vite le score sur coup de pied arrêté, avant de se recroqueviller en défense sans être mis en danger par des Lillois, orphelins de leur buteur japonais Ayase Ueda, blessé, et rarement dangereux dans le jeu courant malgré le contrôle du ballon.

Dès la 6e minute de jeu, sur un corner frappé à gauche par Joris Chotard, la reprise de Gautier Lloris a terminé sur le dos de Mama Baldé et trompé Orlando Gill, le gardien paraguayen du Losc, héros malheureux du 8e de finale perdu 1-0 lors de la Coupe du monde américaine face à la France, titularisé pour la première fois avec les Dogues en l'absence du Turc Berke Özer.

Mbappé homme du match

Côté lillois, seul Ethan Mbappé, revenu d'une blessure contractée avec l'équipe de France Espoirs lors de la trêve internationale et nommé meilleur joueur de la rencontre, a apporté un peu de danger dans la défense brestoise.

C'est sur une de ses incursions dans la surface bretonne, dans un duel avec Bradley Locko que l'ailier nordiste, en provoquant un pénalty peu évident, a permis au vétéran Olivier Giroud, 40 ans, de remettre les deux équipes à égalité (1-1, 64e).

Les entrées de Sorba Diaoune et Nabil Bentaleb ont donné un surcroit d'énergie aux Dogues, qui, en suivant leur égalisation, se sont vu refuser un but d'Hakon Haraldsson pour hors-jeu (68e) et ont failli doubler la mise sur un coup franc de Bentaleb (71e).

Un résultat qui ne va pas chasser les critiques qui s'abattent sur le jeu peu alléchant proposé par les joueurs de Davide Ancelotti depuis le début de saison malgré la deuxième place au classement.

D'autant que les Dogues poursuivent cette semaine un calendrier infernal : battu mardi par Arsenal 2-0 en Ligue des champions, ils reçoivent mercredi prochain les Turcs de Galatasaray pour rebondir, puis ils se déplaceront à Monaco dimanche.

Brest, qui, en contre a eu deux occasions de l'emporter sur le fil en fin de rencontre, reste accroché à la 8e place avec 9 points.

AFP/VNA/CVN