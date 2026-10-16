NBA : Wembanyama donné MVP selon le traditionnel sondage d'avant-saison

Victor Wembanyama arrive en tête de la plupart des prédictions du traditionnel sondage d'avant-saison auprès des managers des 30 équipes de la NBA, qui estiment jeudi 15 octobre que le Français sera le meilleur joueur (MVP) de l'exercice 2026-2027.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Ils sont 23 des 30 dirigeants, soit 70% d'entre eux, à donner Wemby MVP, après une saison où il a hissé les Spurs en finales et où il a fini troisième de la prestigieuse récompense, derrière Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic.

Le Français de 2,24 m devance largement dans les sondages Jokic (10%), triple MVP, et l'arrière de Minnesota Anthony Edwards (7%).

Les attentes sont énormes autour du géant tricolore qui, à seulement 22 ans, doit confirmer son statut de star incontournable du basket mondial.

Les managers de la NBA le voient écraser la concurrence la saison prochaine pour être élu meilleur défenseur de l'année pour la deuxième fois d'affilée, avec 97% des votes en sa faveur devant son compatriote Rudy Gobert (3%).

Il est plébiscité dans de nombreuses catégories, notamment celle de joueur le plus polyvalent de la saison prochaine, le meilleur international, et celui qui force les entraîneurs adverses à faire le plus d'ajustements pour le contrer.

Quinze des 30 managers donnent les San Antonio Spurs de Wemby, finalistes en juin, vainqueurs de la prochaine saison devant Oklahoma City (43%).

Ce traditionnel sondage d'avant-saison invite cependant à la prudence car les managers se sont trompés ces dernières années sur les futurs champions.

Ils étaient 80% à prédire une nouvelle victoire du Thunder d'Oklahoma la saison dernière, alors que les New York Knicks l'ont emporté pour la première fois depuis 1973.

AFP/VNA/CVN