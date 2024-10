Cérémonie de transfert de la présidence de la République

>> L’Assemblée nationale élit Luong Cuong à la présidence de la République

>> Le président de la République, Luong Cuong, prête serment

>> Félicitations du dirigeant lao Thongloun Sisoulith au président Luong Cuong

Photo : VNA/CVN

L'événement s'est déroulé en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh, du président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân, et de plusieurs autres personnalités.

Lors de la cérémonie, Tô Lâm s’est déclaré convaincu qu'avec son enthousiasme, son sens élevé des responsabilités et sa riche expérience, Luong Cuong s'adapterait rapidement à son nouveau rôle et donnerait des directives opportunes et efficaces, contribuant aux efforts communs pour réaliser avec succès la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti, faire entrer le pays dans une nouvelle ère.

Dans son allocution, le président Luong Cuong s'est engagé à déployer des efforts pour développer les réalisations de Tô Lâm et des générations de dirigeants d'État vietnamiens. Il a appelé le personnel du Bureau présidentiel à continuer à œuvrer pour accomplir toutes les tâches assignées.

Auparavant, le chef de l'État avait offert de l'encens en hommage au Président Hô Chi Minh à la maison 67 du complexe du Palais présidentiel.

L'Assemblée nationale a élu Luong Cuong à la présidence de la République pour le mandat 2021-2026, le 21 octobre, dans le cadre de sa 8e session.

Lors de sa prestation de serment, le nouveau président s'est engagé à servir avec une loyauté absolue la Patrie, le peuple et la Constitution de la République socialiste du Vietnam, à faire tout son possible pour accomplir au mieux les tâches confiées par le Parti, l’État et le peuple vietnamiens.

VNA/CVN