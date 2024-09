Les États-Unis considèrent le Vietnam comme partenaire de première importance dans la région

Dans le cadre de son voyage d'affaires pour assister au Sommet de l’avenir, à la 79 e session de l’Assemblée générale des Nations unies et travailler aux États-Unis, le secrétaire général du Parti et le président vietnamien Tô Lâm a rencontré le 25 septembre (heure locale) à New York le président américain Joe Biden.

>> Le dirigeant Tô Lâm rencontre des responsables d'organisations internationales

>> Le dirigeant Tô Lâm reçoit les géants AES, Pacifico Energy, SpaceX et Google

>> Le SG et président Tô Lâm rencontre le sénateur Chris Coons

Photo : VNA/CVN

Tô Lâm a respectueusement remercié le président américain pour son affection et ses grandes contributions aux relations Vietnam - États-Unis, estimant que la visite historique aux États-Unis en 2015 du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong et la visite du président Joe Biden au Vietnam en septembre 2023 avaient créé un moteur important pour le développement spectaculaire des relations entre les deux pays pour atteindre au plus haut niveau, partenariat stratégique intégral, ouvrant un espace permettant aux relations bilatérales de se développer de manière forte et stable pour les décennies à venir.

Il a apprécié la présence du président américain lors de la séance d'ouverture de l'Assemblée générale des Nations unies pour partager avec le monde les leçons apprises des États-Unis et du Vietnam en matière de promotion de la guérison et d’édification des relations après la guerre.

Édifier un avenir commun meilleur pour l'humanité

Le Vietnam et les États-Unis partagent la même vision que édifier un avenir commun meilleur pour toute l'humanité à partir de ces leçons, qui consistent à promouvoir l'esprit d'attachement, de respect et de compréhension mutuelle, dont le respect de l’indépendance, de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’institution politique de chacun, est le plus important, a souligné Tô Lâm.

Le président Joe Biden a adressé, à cette occasion, ses condoléances au Vietnam pour les dégâts causés par le récent super typhon Yagi et a affirmé que le gouvernement américain était prêt à soutenir le Vietnam dans le processus de reconstruction.

Il a aussi affirmé que les États-Unis soutenaient un Vietnam "fort, indépendant, autonome et prospère" et continueraient de promouvoir le partenariat entre les deux pays sur la base du respect de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l’institution politique de chacun afin que les relations entre les États-Unis et le Vietnam continuent d’être un modèle de guérison et de coopération pour créer l’avenir.

Les deux dirigeants ont exprimé leur joie devant les résultats positifs obtenus après un an de mise en œuvre du partenariat stratégique intégral, conformément aux souhaits et aux intérêts des deux parties.

Ils ont convenu que les deux parties devraient continuer à se coordonner étroitement pour mettre en œuvre efficacement la Déclaration commune Vietnam - États-Unis en 2023, avec l’accent mis sur le renforcement des contacts et les échanges à tous les niveaux, sur la promotion de la coopération économique, commercial et d’investissement, dans la haute technologie, les semi-conducteurs, sur la promotion des potentiels de coopération dans la formation de ressources humaines de haute qualité. Ce sont l'objectif et l’avancée dans le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et les États-Unis.

Les deux dirigeants ont convenu que les deux parties continueraient à renforcer leur coopération dans les forums régionaux et internationaux, y compris le cadre de l'ASEAN, le partenariat Mékong - États-Unis, l'APEC, les Nations unies..., à promouvoir le dialogue, la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et le monde.

Le président Joe Biden a affirmé que les États-Unis étaient déterminés à promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité dans la région Indo-Pacifique ; à prendre en haute considération le rôle central de l'ASEAN, à aider le Vietnam à jouer un rôle de plus en plus important dans la région et à l’échelle internationale ; à partager le désir de se coordonner étroitement avec le Vietnam pour maintenir la paix, la stabilité, la coopération, faire respecter le droit international, garantir la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, lutter contre le changement climatique et résoudre les problèmes régionaux et internationaux communs.

VNA/CVN