Remise de l’Ordre d’amitié à deux responsables de l’Association d’amitié Hongrie - Vietnam

Botz László était premier membre hongrois de la Commission internationale de contrôle et de surveillance de la mise en œuvre de l'Accord de Paris en 1973, contribuant considérablement à la victoire historique du 30 avril 1975.

Photo : VNA/CVN

Váraljai Márton, diplomate chevronné, a travaillé pendant des dizaines d'années à l'ambassade de Hongrie au Vietnam, en tant que consul et ambassadeur adjoint, devenant l'une des personnes ayant une profonde compréhension du pays et du peuple vietnamien et un ami fidèle du Vietnam.

Aujourd’hui, les deux responsables âgés de plus de 70 ans cherchent toujours à cultiver l’amitié entre les deux peuples. En tant que dirigeants de l'Association d'amitié Hongrie - Vietnam, ils ont organisé de nombreuses activités d'échange culturel, reliant les entreprises, les universitaires et les localités des deux pays, et accompagnant la communauté vietnamienne en Hongrie, approfondissant ainsi la compréhension et le respect mutuel entre les peuples des deux pays.

Botz László et Váraljai Márton sont non seulement des amis fidèles mais un pont solide entre les deux peuples, a déclaré l’ambassadeur vietnamien Bùi Lê Thai, ajoutant que leurs travaux aident à promouvoir l’image du Vietnam en Hongrie et à consolider la coopération bilatérale.

De leur côté, les deux responsables hongrois ont exprimé leur fierté de recevoir cette distinction honorifique. Ils se sont engagés à poursuivre leurs contributions au développement du partenariat intégral Hongrie - Vietnam.

VNA/CVN