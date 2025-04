Le Vietnam attache de l’importance à la coopération multiforme avec la Belgique

Le Vietnam attache toujours une grande importance à son amitié et à sa coopération multiforme avec la Belgique, a déclaré lundi 31 mars à Hanoï le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, au vice-Premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la Coopération au développement, Maxime Prévot.

Bùi Thanh Son a salué la visite du roi Philippe et de la reine Mathilde de Belgique au Vietnam, qui se déroule du 31 mars au 4 avril, soulignant son importance, premier échange entre chefs d’État entre les deux nations depuis plus de 50 ans, depuis l’établissement des relations diplomatiques.

Photo : VNA/CVN

Il a remercié la Belgique d’avoir été le premier pays à adopter une résolution en faveur des victimes de l’agent orange (AO) au Vietnam, une initiative qui a contribué à sensibiliser le monde aux dangers des armes chimiques. Afin de renforcer les liens économiques, commerciaux et d’investissement, il a souligné la nécessité de tirer pleinement parti de l’Accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA) et a exhorté la Belgique à accélérer la ratification de l’Accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA).

Saluant le Vietnam comme principal partenaire de la Belgique dans la région Asie-Pacifique, Maxime Prévot a souligné l’importance de renforcer les relations bilatérales, notamment dans un contexte mondial en mutation rapide, et s’est engagé à aider le Vietnam à mettre en œuvre la résolution en faveur des victimes de l’AO. Il a également réaffirmé l’engagement de la Belgique à renforcer les échanges commerciaux et les investissements avec le Vietnam, garantissant ainsi la stabilité des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Confiant dans la ratification imminente de l’EVIPA, il a fait écho à l’avis de Bùi Thanh Son quant à ses avantages mutuels. Les deux parties ont convenu de traduire les résultats de la visite d’État du Roi des Belges en actions concrètes et de faciliter les visites mutuelles aux niveaux central et local. Elles se sont engagées à renforcer le dialogue par le biais de mécanismes bilatéraux tels que la consultation politique au niveau des vice-ministres et le Partenariat stratégique pour l’agriculture, tout en envisageant la création de nouveaux cadres tels que la collaboration entre l’Académie diplomatique du Vietnam et les institutions de recherche belges.

L’hôte et l’invité se sont engagés à poursuivre une étroite coordination et un soutien mutuel au sein des forums internationaux, notamment aux Nations unies, et notamment au Conseil des droits de l’homme des Nations unies, dont ils sont tous deux membres pour la période 2023-2025, ainsi qu’au sein des cadres de coopération ASEAN-UE et Francophonie. Au-delà des domaines traditionnels comme le commerce, l’investissement et l’éducation, ils ont mis l’accent sur le renforcement de la coopération dans d’autres domaines tels que la défense nationale, les hautes technologies, les semi-conducteurs, l’innovation, la transition énergétique et la formation professionnelle de qualité pour l’industrie des semi-conducteurs.

VNA/CVN