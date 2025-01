Le PM russe Mikhaïl Michoustine termine avec succès sa visite officielle au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Au Vietnam, le dirigeant russe et une délégation du gouvernement l’accompagnant sont allés rendre hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée et fleurir le Monument de commémoration aux Héros morts pour la Patrie.

Le Premier ministre Mikhaïl Michoustine a rencontré les hauts dirigeants vietnamiens que sont le secrétaire général du Parti Tô Lâm, le président Luong Cuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân.

Lors des rencontres, les dirigeants vietnamiens ont déclaré que la visite du Premier ministre russe était très importante, intervenant à l'occasion de la célébration du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam - Russie. Il s'agit de la première visite de Mikhaïl Michoustine au Vietnam en tant que le Premier ministre russe.

Les dirigeants des deux pays ont partagé la situation dans chaque pays et ont convenu d’un certain nombre d’orientations majeures visant à approfondir davantage l’amitié traditionnelle et le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie. Les deux parties ont convenu de continuer à renforcer le dialogue, consolider la confiance politique, promouvoir les contacts et les échanges de délégations à tous les niveaux et à travers tous les canaux, créant ainsi une base pour le développement global de la coopération bilatérale, notamment dans l'économie, le commerce, l'investissement, l’énergie, le pétrole et le gaz, l’éducation et la formation, la culture, le tourisme...

Les deux parties ont convenu de trouver des solutions révolutionnaires pour accroître la valeur du commerce bilatéral, notamment en utilisant efficacement l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasienne, dont la Russie est membre ; de continuer à rechercher et à créer les conditions pour ouvrir le marché pour les produits des deux pays comme les produits agricoles, les produits pharmaceutiques...

À cette occasion, les Premiers ministres Pham Minh Chinh et Mikhaïl Michoustine ont signé le Communiqué conjoint sur les résultats de la visite officielle du Premier ministre russe au Vietnam et a assisté à une cérémonie de signature d'un certain nombre de documents de coopération dans les domaines de la science, de l'information, de la communication, de la culture, etc.

Les deux Premiers ministres ont présidé une réunion avec des entreprises typiques vietnamiennes et russes. Ils ont assisté à une représentation artistique à l'Académie nationale de musique.

VNA/CVN