Consultation politique Vietnam - Pologne 2024

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont convenu d'accroître les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier à haut niveau, sur toutes les chaînes du Parti, de l'État, du gouvernement et de l'organe législatif.

Elles promouvront la coopération bilatérale dans les domaines de la sécurité - défense, de l'éducation - formation, des sciences - technologies, de l'agriculture, de la culture - tourisme, du travail, de l'environnement, de la réponse au changement climatique, de la transformation numérique, du développement vert, de la gestion des ressources en eau....

Les deux parties ont également convenu de continuer à se collaborer étroitement au sein des forums multilatéraux tels que les Nations unies, en promouvant les relations entre l'ASEAN, la Pologne et l'Union européenne (UE). Elles se coordonneront pour organiser des activités d'échanges culturels et artistiques dans chaque pays en 2025, visant à célébrer le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Pologne.

Sur les plans économique et commercial, les deux parties ont convenu de mettre en œuvre activement le mécanisme de consultation bilatérale sur la coopération économique entre le ministère de l'Industrie et du Commerce du Vietnam et le ministère polonais du Développement et de la Technologie. Elles envisageront de créer un comité intergouvernemental sur la coopération économique et de continuer à mettre en œuvre efficacement l’accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA).

Photo : VNA/CVN

Elles encourageront les entreprises polonaises à promouvoir les investissements au Vietnam, en particulier dans les domaines où la Pologne a des atouts et le Vietnam a des besoins tels que les produits pharmaceutiques, les technologies de l'information et de la communication, les énergies renouvelables et l'industrie de transformation, de fabrication, d'exploitation minière, de construction navale...

Concernant la coopération entre les deux ministères des AE, les deux parties envisageront de signer un nouveau protocole de coopération et de continuer à organiser efficacement des activités de consultation politique régulières au niveau vice-ministériel.

VNA/CVN