Cérémonie d’accueil du 1er secrétaire du PCC et président cubain

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et son épouse Ngô Phuong Ly ont présidé, le 1 er septembre à Hanoï, une cérémonie d’accueil solennelle en l’honneur du premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba (PCC) et président cubain, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, accompagné de son épouse Lis Cuesta Peraza, en visite d’État au Vietnam et venu participer aux célébrations du 80 e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

À l’issue de la cérémonie, les deux dirigeants ont effectué un entretien.

Le Vietnam et Cuba ont établi leurs relations diplomatiques le 2 décembre 1960. Durant la guerre de résistance du Vietnam contre l’armée américaine, Cuba s’est imposé comme un symbole de solidarité internationale, en prenant la tête du mouvement mondial de soutien au peuple vietnamien et en apportant une aide précieuse.

Bien que séparés par la moitié du globe, les deux pays ont bâti une relation exemplaire sur la scène internationale. Des fondations jetées par le héros national cubain José Martí, le Président Hô Chi Minh et le dirigeant Fidel Castro, les générations successives de responsables et de citoyens des deux nations ont nourri une amitié éprouvée par l’histoire.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

En 65 dernières années, la coopération bilatérale s’est étendue à tous les niveaux, canaux et secteurs, axée sur trois piliers majeurs : les relations politico-diplomatiques comme socle, la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement comme moteur, et les échanges entre les peuples comme lien fédérateur.

Cette visite d’État du dirigeant cubain réaffirme une nouvelle fois que la solidarité entre le Vietnam et Cuba demeure un phare guidant la coopération et le développement, au service des intérêts légitimes des deux nations, tout en contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

VNA/CVN