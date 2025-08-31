Entretien entre les plus hauts législateurs vietnamien et chinois à Hanoï

Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, s'est entretenu avec le président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (APN) de Chine, Zhao Leji, juste après avoir accueilli ce dernier à Hanoï le 31 août.

Le président de l'AN, Trân Thanh Mân, a accueilli le président de l'APN Zhao Leji, en visite officielle au Vietnam. Il participera également à une cérémonie célébrant le 80e anniversaire de la Révolution d'Août et la Fête nationale le 2 septembre, et coprésidera la première session du comité de coopération entre l'AN du Vietnam et l'APN de Chine.

Cette visite revêt une importance capitale, car elle s'inscrit dans le cadre de l'Année des échanges humanistes Vietnam - Chine et du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales, contribuant ainsi à approfondir les liens entre les deux partis, les deux nations et leurs organes législatifs, a-t-il déclaré.

Félicitant la Chine pour ses réalisations majeures de ces dernières années, il s'est dit confiant que le Parti communiste chinois (PCC) avec le secrétaire général du Parti et président Xi Jinping comme noyau dur, guidera le peuple chinois vers la réalisation de l'"Objectif du deuxième centenaire" : bâtir une puissance socialiste moderne, prospère, démocratique, culturellement avancée, harmonieuse et belle. Le Vietnam accorde toujours une grande importance au développement de ses relations avec la Chine et en fait une priorité absolue, a déclaré le président de l'AN.

Le président de l'APN Zhao Leji a, pour sa part, félicité le Parti, l'État et le peuple vietnamiens pour leurs grandes réalisations historiques au cours des 80 dernières années, soulignant qu'en tant que voisins amicaux, les deux pays se sont soutenus dans la lutte pour l'indépendance et la libération nationale et ont continué à apprendre l'un de l'autre dans le processus de construction du socialisme, forgeant ainsi des liens d'amitié fraternelle.

Les deux parties ont salué les progrès positifs enregistrés dans les relations entre le Vietnam et la Chine ces dernières années, la coopération interparlementaire jouant un rôle important. Saluant la première session du comité de coopération entre l'AN du Vietnam et l'APN, les deux dirigeants ont convenu de concrétiser leurs perceptions communes de haut niveau, de renforcer la confiance politique, de maintenir des échanges réguliers à haut niveau et à plusieurs niveaux, et de renforcer la coopération entre leurs parlements de manière plus concrète et concrète. Ils se sont également engagés à coordonner leurs efforts pour mettre en place des cadres juridiques et des politiques favorables afin de faciliter les échanges et la coopération entre leurs gouvernements, leurs entreprises et leurs citoyens.

Le président de l’AN, Trân Thanh Mân, a proposé que la coopération parlementaire devienne un pilier essentiel des relations bilatérales, à la hauteur du nouveau niveau de confiance mutuelle entre les deux parties. Il a appelé à la mise en œuvre effective de l'accord de coopération entre les deux parlements, notamment en organisant des réunions du comité de coopération à tour de rôle tous les deux ans, en intensifiant les échanges de délégations à tous les niveaux, notamment celles des députés de l'AN et des délégations des Conseils populaires locaux, et en se soutenant mutuellement lors des forums interparlementaires mondiaux et régionaux.

Il a également suggéré de renforcer les échanges et le partage d'expertise sur les activités législatives afin d'améliorer les méthodes de direction du Parti, de construire un État de droit socialiste et d'affiner les politiques et mécanismes de développement dans des domaines clés.

Le président de l’AN, Trân Thanh Mân, a proposé que l'APN de Chine accorde une attention particulière et soutienne la coopération entre les deux pays dans des domaines clés tels que les chemins de fer, la facilitation du commerce, la collaboration en matière d'investissement local et un renforcement de la supervision de la mise en œuvre des accords de coopération signés. Il a également exhorté les députés de l'APN à jouer un rôle actif dans la promotion des échanges interpersonnels, consolidant ainsi les bases sociales solides des relations bilatérales.

Pour sa part, Zhao Leji a salué et approuvé les propositions de coopération du président de l’AN Trân Thanh Mân, affirmant que la Chine était prête à travailler avec le Vietnam pour concrétiser les visions communes dégagées par les deux secrétaires généraux du Parti et faire progresser les relations bilatérales conformément aux "six orientations majeures".

Par conséquent, la Chine est disposée à renforcer la confiance politique et à maintenir des échanges de haut niveau, à promouvoir les échanges et le partage d'expériences sur la construction du Parti et la gouvernance de l'État, et à promouvoir la coopération bilatérale. Améliorer la qualité et l'efficacité de la coopération pratique, notamment en reliant l'initiative "Une Ceinture, une Route" au cadre "Deux Corridors, Une Ceinture" et en coopérant à la construction de trois lignes ferroviaires à écartement standard reliant les deux pays ; favoriser les échanges interpersonnels et intercommunautaires afin de renforcer les fondements sociaux ; et intensifier la coordination au sein des mécanismes interparlementaires multilatéraux.

Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur les questions maritimes, convenant de mettre en œuvre des perceptions communes de haut niveau, de gérer efficacement les questions maritimes et de maintenir un environnement pacifique et stable.

À l'issue de leur entretien, les deux hauts législateurs ont coprésidé la première réunion du comité de coopération entre l'AN vietnamienne et l'APN chinoise. Les deux parties ont hautement apprécié l'importance de cette réunion inaugurale, organisée dans le cadre du nouveau mécanisme de coopération interparlementaire bilatérale, qui témoigne clairement des liens étroits, efficaces et politiquement fiables qui unissent les deux organes législatifs.

Les deux dirigeants ont convenu que cette réunion constitue un mécanisme important pour l'échange d'expériences et la discussion des orientations de coopération parlementaire visant à faciliter et à promouvoir les relations bilatérales. Ils ont eu des discussions approfondies sur les travaux législatifs et de supervision concernant des questions majeures d'intérêt commun telles que la sécurité nationale, ainsi que sur le renforcement de la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, des sciences et des technologies.

