Le plus haut dirigeant cubain visite le Musée d'histoire militaire du Vietnam

Le Premier secrétaire du Comité central du Parti communiste cubain et président de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, et son épouse Lis Cuesta Peraza ont visité le Musée d'histoire militaire du Vietnam à Hanoï dans l'après-midi du 31 août, dans le cadre de sa visite d'État au Vietnam.

Au musée, ils ont déposé des fleurs devant un monument dédié aux experts militaires cubains qui ont soutenu le Vietnam lors des conflits passés. La délégation a ensuite découvert six thèmes d'exposition du musée.

Dans le livre d'or, le dirigeant cubain a qualifié le musée de puissant témoignage de l'héroïsme et de l'esprit indomptable du peuple vietnamien. Au nom du Parti, du gouvernement et du peuple cubains, il a rendu hommage aux générations qui ont consacré leur vie à la cause de la libération nationale, de l'indépendance et de la défense, soulignant que les réalisations historiques du Vietnam continuent d'inspirer Cuba, les deux nations partageant des aspirations communes à la souveraineté et à la justice sociale.

Rappelant les sacrifices des soldats cubains qui ont donné leur vie au Vietnam, il a souligné la solidarité qui unit les deux nations et a salué le 80e anniversaire de la Déclaration d'indépendance du Vietnam.

Plus tard dans l'après-midi, le dirigeant cubain, son épouse et leur délégation ont visité le groupe Viettel, spécialisé dans l'industrie militaire et les télécommunications. Plus tôt dans la journée, ils ont déposé des fleurs devant la statue du héros national cubain José Martí, au parc Tao Dàn à Hanoï.

La visite d'État de trois jours du dirigeant cubain, qui débute le 31 août, est effectuée à l'invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et de son épouse.

