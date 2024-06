Hongrie

L'Union des femmes vietnamiennes saluée pour ses contributions à la communauté

>> Exploration du culte des Déesses-Mères au Musée des femmes du Vietnam

>> Aide aux commerçants touchés par les incendies en Pologne

>> Les femmes de Dak Lak transforment les rebuts en articles valables

S'exprimant lors d'une cérémonie organisée le 23 juin pour marquer le 20e anniversaire de sa fondation, l'ambassadrice du Vietnam en Hongrie, Nguyên Thi Bich Thao, a affirmé que l'Union était un élément indispensable des activités de la communauté vietnamienne en Hongrie. Elle s'est forgée une très bonne réputation auprès de l'administration et de la société hongroises et a mené de nombreuses initiatives pour promouvoir l'image du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Dans sa lettre de félicitations, la vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang, qui est également présidente du Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer, a salué les contributions positives de l'Union des femmes vietnamiennes en Hongrie à la connectivité communautaire au cours des 20 dernières années avec de nombreuses activités passionnantes et efficaces.

Elle a mis en relation efficacement ses membres et ses associations non seulement dans le pays d'accueil mais aussi en Europe, contribuant ainsi à promouvoir l'image et la réputation des femmes vietnamiennes à l'étranger en particulier et de la communauté vietnamienne en général.

À cette occasion, l'Union des femmes vietnamiennes en Hongrie et sa présidente Phan Bich Thiên, ont reçu des certificats de mérite du ministre des Affaires étrangères.

Lors de la cérémonie, l'ambassadrice Nguyên Thi Bich Thao a également remis des certificats de mérite à des membres de l’Union pour leurs contributions positives à ses activités.

VNA/CVN