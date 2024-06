Le directeur de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh reçoit les ambassadeurs de Hongrie et d'Arménie

Lors de sa séance de travail avec l'ambassadeur de Hongrie au Vietnam, Baloghdi Tibor, Nguyên Xuân Thang s’est déclaré convaincu que l'ambassadeur hongrois contribuerait activement à la consolidation et au développement de la coopération intégrale entre le Vietnam et la Hongrie en général, l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh et les organisations hongroises en particulier, notamment dans les domaines de la formation et de la recherche scientifique.

Nguyên Xuân Thang a demandé au diplomate hongrois de promouvoir les activités d'échange et de partage d'informations entre l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh et l'ambassade de Hongrie au Vietnam.

Baloghdi Tibor, de son côté, a promis de s'efforcer de contribuer à la promotion du partenariat intégral entre les deux pays en général, entre l'Académie et les partenaires hongrois en particulier, afin de le rendre de plus en plus profond et substantiel, à la mesure du potentiel de coopération et conformément aux intérêts des deux peuples.

En recevant l'ambassadeur d'Arménie au Vietnam, Suren Baghdasaryan, Nguyên Xuân Thang a souligné le potentiel de développement de l'amitié traditionnelle et des relations économiques entre le Vietnam et l'Arménie.

Il a déclaré que l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh était prête à organiser des séminaires et des discussions avec les partenaires arméniens pour améliorer la compréhension mutuelle, créant une base solide pour l'expansion et le développement des relations entre les deux pays dans tous les domaines, ainsi qu'à envoyer une délégation de travail en Arménie.

L'ambassadeur d'Arménie au Vietnam, Suren Baghdasaryan, a insisté sur la nécessité de renforcer les activités d'échange et de partage d'informations entre son ambassade et l'Académie. Il a promis de faire de son mieux pour promouvoir et approfondir les bonnes relations entre les deux pays ainsi qu'entre les partenaires arméniens et vietnamiens.

