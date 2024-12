L’Oncle Hô et l’Armée populaire vietnamienne : 80 ans d’héritage révolutionnaire en images

Photo : Thanh Tuân/CVN

Cet événement, organisé par le commandement pour la protection du mausolée du Président Hô Chi Minh en partenariat avec le journal de l’Armée populaire du Vietnam (QDND) à Hanoï, s’inscrit dans le cadre du 80ᵉ anniversaire de la fondation de l’Armée populaire vietnamienne (APV) et du 35ᵉ anniversaire de la Journée de la défense nationale du peuple.

Avec 80 photographies d’une valeur historique exceptionnelle, dont certaines sont exposées pour la première fois, l’exposition illustre les liens profonds entre Hô Chi Minh et l’APV. Ces clichés révèlent des aspects variés, allant de la genèse de l’APV à son rôle décisif dans la lutte pour l’indépendance et la construction du socialisme. À travers ces images, se dévoilent également les relations entre les dirigeants du Parti et de l’État et l’APV, ainsi que des interactions marquantes avec des chefs d’État étrangers. L’exposition témoigne de l’attention constante portée par Hô Chi Minh et ses successeurs à cette armée, devenue un symbole de loyauté et de sacrifice.

Un aspect marquant de cette exposition est la mise en lumière de l’implication de Hô Chi Minh dans la formation de l’APV. Les archives présentées rappellent la création de l’équipe de propagande pour la libération du Vietnam, le 22 décembre 1944, sous l’égide du Parti communiste et de Hô Chi Minh. Cette date marque le début d’une épopée héroïque, où l’APV, force centrale dans la défense et la construction de la nation, a surmonté d’innombrables défis pour s’imposer comme un acteur clé de l’histoire vietnamienne.

Photo : Thanh Tuân/CVN

Les photographies dévoilent également l’attachement du peuple vietnamien à Hô Chi Minh, illustré par les nombreuses visites au mausolée du Président et les activités organisées dans le complexe historique et culturel de Ba Dinh. Ces moments immortalisés renforcent l’importance symbolique de ce lieu, véritable incarnation des valeurs révolutionnaires.

En tant qu’œuvre artistique et historique, cette exposition reflète non seulement l’héritage de Hô Chi Minh, mais aussi la mission essentielle du commandement pour la protection du mausolée. Elle inspire les générations actuelles et futures à suivre les idéaux et les principes de vie du Président Hô Chi Minh, tout en préservant fièrement l’histoire glorieuse de l’APV.

Ouverte jusqu’au 25 décembre, cette exposition représente une occasion unique pour les jeunes et le public en général de découvrir les multiples facettes de l’APV et de mieux comprendre son rôle déterminant dans le passé et l’avenir du Vietnam. Au-delà de l’hommage qu’elle rend, elle invite à réfléchir sur l’importance de préserver et de promouvoir cet héritage en vue de construire un Vietnam stable, prospère et fier de son histoire.

Thanh Binh/CVN