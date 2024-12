Le rituel du henné sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel

L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) vient de valider le dossier arabe commun "Le henné : rituels, pratiques sociales et esthétique", pour son inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, a-t-on appris mercredi 4 décembre d'un communiqué du ministère algérien de la Culture et des Arts.