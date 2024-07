Carlsberg va acquérir le britannique Britvic pour 3,3 milliards de livres

"Les conseils d'administration du groupe Carlsberg et de Britvic PLC ("Britvic") ont annoncé aujourd'hui qu'ils étaient parvenus à un accord sur les conditions de l'offre (...) faite par Carlsberg UK, filiale à 100% de Carlsberg, en vue d'acquérir la totalité des actions ordinaires émises et à émettre de Britvic", a annoncé le groupe danois dans un communiqué.

L'acquisition de Britvic, qui - outre ses propres marques - embouteille également des produits de l'américain Pepsico pour le marché britannique, valorise son capital à 3,3 milliards de livres (environ 3,9 milliards d'euros). C'est 200 millions de livres de plus que l'offre précédente de Carlsberg, mi-juin, qui valorisait le capital à un peu plus de 3,1 milliards de livres.

Les actionnaires de Britvic se voient offrir une prime de 7,9% par rapport au cours de clôture de vendredi 5 juillet et de plus de 36% par rapport au cours de l'action il y a un mois. Britvic produit notamment les jus de la marque Robinsons, les boissons non alcoolisées Tango, et en France, les sirops Teisseire.

Si l'on inclut, notamment, les dettes de Britvic de près de 700 millions de livres au 31 mars, la valeur totale de l'entreprise atteint 4,1 milliards de livres (4,8 milliards d'euros).

"La transaction proposée crée un groupe international élargi, bien placé pour saisir les opportunités de croissance dans plusieurs secteurs des boissons", a fait valoir Ian Durant, président du Conseil d'administration de Britvic, dans un communiqué publié auprès de la Bourse de Londres.

"Surtout, pour rester compétitif dans un marché façonné par la tendance à la consolidation croissante parmi les partenaires d'embouteillage, l'accord de Carlsberg avec PepsiCo fournit au groupe combiné une plateforme solide", a-t-il ajouté.

PepsiCo a notamment "accepté de renoncer à la clause de changement de contrôle" figurant dans son contrat avec le britannique et qui aurait pu signifier la fin de son accord d'embouteillage avec Britvic, souligne le communiqué.

Britvic a par ailleurs publié lundi 8 juillet un chiffre d'affaires en hausse de 6,3% à plus de 500 millions de livres pour son troisième trimestre décalé achevé fin juin, jugeant que "la demande pour nos marques reste forte, alors que nous entrons dans la période commerciale clé de l’été", selon un communiqué séparé.

Mais le marché s'attendait à mieux et malgré sa progression, le titre de Britvic en Bourse aurait pu s'envoler davantage, selon Richard Hunter, analyste chez Interactive Investor, ajoutant que cela "laisse potentiellement la porte entrouverte à de nouveaux développements sur l’acquisition proposée".

Le titre de Britvic à la Bourse de Londres gagnait 4,21% lundi 8 juillet peu après 07h30 GMT et celui de Carlsberg progressait de 3,34% à Copenhague.

