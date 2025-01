Le Japon renforce son engagement envers l'Asie du Sud-Est

Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a rencontré vendredi 10 janvier son homologue malaisien Anwar Ibrahim lors de sa visite dans ce pays d'Asie du Sud-Est, s'engageant à renforcer la coopération pour relever les défis régionaux et internationaux urgents, notamment les tensions en Mer Orientale, au Moyen-Orient et la crise actuelle au Myanmar.

>> Le Vietnam participe au 39e Forum ASEAN - Japon à Bangkok

>> Le Vietnam au 19e Forum culturel des jeunes de l’ASEAN

>> L'ASEAN et le Japon sont invités à s'unir pour une meilleure cyber-résilience

>> Le Japon va aider l'ASEAN à mieux surveiller les émissions de gaz à effet de serre

Photo : Kyodo/VNA/CVN

Au cours d'une conférence de presse conjointe, le Premier ministre Shigeru Ishiba a affirmé que les deux pays étaient convenus de maintenir une communication étroite sur ces questions et de renforcer leur engagement commun à promouvoir la paix et la stabilité.

Soulignant le rôle stratégique de la Malaisie en tant que pont entre l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient, Shigeru Ishiba a déclaré que le Japon appréciait la coopération avec la Malaisie pour relever les défis régionaux et tirer parti des connaissances approfondies et de l'expertise économique de l'Asie de l'Est.

Il a également exprimé l'engagement du Japon à renforcer la coopération bilatérale avec la Malaisie dans la gestion des risques de catastrophe.

Le Japon et la Malaisie ont réaffirmé leur engagement à renforcer leur coopération et à se concentrer sur l'amélioration de la résilience des chaînes d'approvisionnement conformément au cadre MADANI du Premier ministre Anwar Ibrahim, en donnant la priorité à la durabilité, à l'innovation et à la prospérité.

Shigeru Ishiba a décrit cet accord comme une étape importante vers la promotion de la croissance économique et de la stabilité régionale.

Il a noté que la situation stratégique de la Malaisie au carrefour des océans Indien et Pacifique souligne son importance en tant que plaque tournante régionale et a souligné que la Malaisie était un partenaire stratégique global qui partage des valeurs et des principes fondamentaux avec le Japon.

Concernant la présidence de l'ASEAN par la Malaisie en 2025, il a déclaré que grâce à des initiatives telles que les perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique et la réalisation d'un Indo-Pacifique libre et ouvert, le Japon vise à collaborer étroitement avec la Malaisie pour conduire le monde vers la coopération.

Le Japon est le quatrième investisseur étranger dans le secteur manufacturier malaisien et son quatrième partenaire commercial, avec une valeur commerciale totale de 34,41 milliards d'USD en 2023.

VNA/CVN