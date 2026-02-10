Un modèle d'application technologique et d'innovation dans la propagande électorale à Cân Tho

Dans un contexte de vaste territoire et de population dense, la ville de Cân Tho a choisi la transformation numérique comme "fer de lance" pour l'organisation des élections des députés de la XVI e législature de l'Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031. Ces approches créatives ont été saluées par le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, comme un modèle exemplaire à multiplier.

En tant que centre du Delta du Mékong, Cân Tho couvre une superficie de plus de 6.300 km² pour une population dépassant les 4 millions d'habitants. Parmi eux, environ 3,5 millions d'électeurs résident dans des zones mêlant urbanisme, ruralité et régions fluviales. La ville concentre notamment un grand nombre d'étudiants, d'ouvriers dans les zones industrielles, de patients dans les hôpitaux de pointe, ainsi que des communautés ethniques et religieuses. Cette configuration exerce une pression colossale sur l'établissement des listes et la gestion des électeurs.

DBND/CVN

Quand la technologie décrypte

l'équation des mouvements d'électeurs

Pour résoudre ce problème, Cân Tho a déployé de manière synchrone un système logiciel de gestion des informations électorales, permettant une mise à jour en temps réel des données et des mouvements démographiques. Les forces de la police municipale jouent un rôle pivot dans la vérification et la rectification des informations sur les plateformes numériques, garantissant que chaque électeur éligible soit enregistré avec précision, sans aucun doublon ni omission.

Un point saillant réside dans l'exploitation par la ville d'un site d'information dédié aux élections, intégré à l'application Cân Tho Smart. Grâce à cet outil, les citoyens peuvent facilement consulter la liste des candidats et leurs lieux de vote en quelques manipulations simples. Pour les candidats, la déclaration et le dépôt des dossiers via le portail électronique du Conseil électoral national ont permis de gagner du temps, de réduire les erreurs et de renforcer la transparence dès la phase de réception.

Au-delà des formes traditionnelles de mobilisation visuelle, la propagande à Cân Tho a suscité une véritable "vague" numérique. Les services et secteurs ont activement produit des contenus numérisés tels que des infographies dynamiques et de courts clips vidéo pédagogiques, adaptés aux goûts de chaque groupe cible, en particulier les jeunes.

Le concours en ligne "À la découverte de la loi électorale" témoigne de ce rayonnement puissant, ayant attiré plus de 64.000 participants pour près de 267.000 sessions de test. La production de documentaires sur les activités de l'Assemblée nationale et des Conseils populaires a également aidé les électeurs à mieux saisir la valeur de leur bulletin de vote. La combinaison harmonieuse entre la presse traditionnelle et les plateformes sociales a instauré une unité de perception et un large consensus social.

DBND/CVN

Proche de la base, pour que personne ne soit laissé de côté

Lors des séances de travail locales, les dirigeants du Conseil électoral national et du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) ont particulièrement attiré l'attention de Cân Tho sur les spécificités des grandes zones industrielles telles que Trà Noc ou Thôt Nôt. Ici, les ouvriers travaillant en équipes successives ont des difficultés à voter durant les heures administratives. Par conséquent, le FPV est tenu de collaborer étroitement avec les entreprises pour aménager des horaires flexibles, garantissant ainsi les droits civiques des travailleurs.

Pour les grands hôpitaux, qui accueillent de nombreux patients venus de diverses provinces, la ville doit surveiller strictement l'organisation des urnes mobiles. La devise "Proche de la base - Justesse - Rapidité" est appliquée rigoureusement : être proche du terrain pour saisir les aspirations ; respecter la loi pour garantir la légalité ; et traiter promptement les situations émergentes afin d'éviter la formation de "points chauds".

En conclusion de la séance de travail, le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a souligné qu'à l'ère du numérique, Cân Tho doit continuer à faire la course en tête dans l'application de l'intelligence artificielle (IA) au service des élections. Il a exigé que l'ensemble du système politique municipal assigne des missions selon le principe : "des personnes claires, des tâches claires, des délais clairs et des résultats clairs". Les organes consultatifs ont la responsabilité de "rappeler les tâches par étapes" pour garantir un calendrier absolu.

En recevant ces directives, le secrétaire du Comité municipal du Parti de Cân Tho, Lê Quang Tùng, a affirmé que la ville se concentre intensément sur les deuxième et troisième étapes de consultation. L'objectif n'est pas seulement d'assurer une structure et une composition adéquates, mais surtout de sélectionner des délégués véritablement exemplaires en termes de compétences et d'éthique, dignes d'être la voix représentant la volonté et les aspirations des habitants de la "Capitale de l'Ouest" dans sa nouvelle phase de développement.

D'ici le jour du scrutin, Cân Tho continuera de renforcer ses dispositifs de sécurité, de santé et de résolution des plaintes dès la base, avec la détermination de faire de ce jour électoral une véritable fête nationale, sûre et couronnée de succès.

Truong Giang/CVN