La province de Thai Binh souhaite accueillir les investisseurs néerlandais

Photo : VNA/CVN

Le point culminant de ce voyage d'affaires était la conférence sur la promotion de l'investissement et du commerce dans la ville de Leeuwarden, chef-lieu de la province de Frise, tenue le 25 avril.

Lors de la conférence, Lai Van Hoàn, vice-président du Comité populaire provincial de Thai Binh, a présenté la position, le rôle, le potentiel, les atouts et l'orientation de la province pour attirer les investissements.

Grâce à ses atouts et capacités de développement, ainsi qu'à des mécanismes préférentiels, Thai Binh espère accueillir des entreprises néerlandaises venues pour explorer les opportunités d'investissement dans la province, en particulier dans la construction et le développement de la zone économique de Thai Binh de manière verte, propre et durable, a affirmé Lai Van Hoan.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Ngô Dông Hai, a exprimé l'espoir que la conférence ouvrirait de nombreuses opportunités de coopération entre la province et les Pays-Bas dans tous les domaines, notamment la gestion de l'eau potable, l'éducation, la santé, les énergies renouvelables, l'agriculture de haute technologie, l'industrie pharmaceutique, la biologie...

Il a également promis que Thai Binh accompagnerait et créerait toujours les conditions les plus favorables pour que les entreprises étrangères investissent, développent leur production et leurs affaires de manière efficace et à long terme sur son sol.

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de la conférence, un mémorandum de coopération entre de Thai Binh et le World Trade Center Leeuwarden a été signé.

Le même jour, la délégation de Thai Binh a rendu une visite de courtoisie à Arno Brok, gouverneur de la province de Frise.

Compte tenu des similitudes entre Thai Binh et la Frise en termes de conditions naturelles, d'orientation et de vision du développement économique, les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération entre les deux provinces, en encourageant notamment les entreprises des deux localités à coopérer activement dans de nombreux domaines spécifiques à l'avenir.

À cette occasion, la délégation de Thai Binh a visité et travaillé avec les sociétés Boskalis et Royal Van Oord, et visité le parc éolien du groupe Pondera.

Auparavant, la délégation de la province de Thai Binh a rendu une visite de courtoisie à l’ambassadeur du Vietnam aux Pays-Bas, Ngô Huong Nam.

VNA/CVN