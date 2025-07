Une pièce de théâtre présente l'image du Président Hô Chi Minh au public russe

Dans le cadre d'une série d'activités marquant le 75 e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Russie, la pièce vietnamienne "La 72 e Pétition" a été jouée à Moscou le 17 juillet, permettant au public russe de découvrir l'image et l'esprit du Président Hô Chi Minh.

Le spectacle a été présenté par le Théâtre Lê Ngoc avec le soutien du ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et de l'ambassade du Vietnam en Russie, dans le cadre du programme artistique de la Symphonie de l'amitié Vietnam - Russie.

Lancée pour la première fois il y a trois ans, la pièce a été accueillie avec enthousiasme au Vietnam, au Laos et en Chine. Elle a maintenant été présentée en Russie, où elle a reçu un accueil enthousiaste de la part de la communauté vietnamienne et du public local.

Inspirée d'une histoire vraie, la pièce raconte l'histoire d'un homme, condamné à tort pour meurtre, qui envoie 72 lettres au Président Hô Chi Minh pour implorer justice. Après huit longues années, l'affaire est enfin annulée grâce à l'intégrité et à la compassion de responsables gouvernementaux qui placent l'humain au cœur de leur action. La pièce raconte non seulement une histoire poignante de justice et de persévérance, mais met également en lumière des problèmes sociaux plus vastes tels que la corruption, l'apathie et les condamnations injustifiées, tout en promouvant les valeurs d'humanité.

L'"Artiste du Peuple" et metteur en scène Lê Tiên Tho, ancien vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, a souligné que, bien que le Président Ho Chi Minh ait été maintes fois représenté sur scène, "La 72e Pétition" se distingue par son regard neuf, centré sur l'attention que le Président porte au sort des citoyens ordinaires. La structure dramatique et la tension émotionnelle de la pièce ont captivé le public tout au long de ses 120 minutes de représentation.

L'Artiste émérite et directeur artistique du Théâtre Lê Ngoc, Nguyên Van Hai, qui interprète également le rôle du Président Hô Chi Minh, a expliqué que la décision de présenter la pièce en Russie visait non seulement à marquer cette étape diplomatique importante, mais aussi à honorer les liens historiques profonds entre les deux pays. La Russie était l'un des pays où le Président Hô Chi Minh avait posé le pied il y a plus d'un siècle, lors de son voyage en quête de salut national. La pièce a été jouée plus de 300 fois et continue de trouver un écho auprès du public, a déclaré Nguyên Van Hai.

Sa première à Moscou a attiré un public nombreux et attentif, notamment des expatriés vietnamiens, des étudiants russes et des responsables de l'Université financière, institution qui a formé de nombreuses générations d'experts financiers pour le Vietnam. L'ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khôi, a assisté à la représentation et a annoncé la tenue prochaine d'une série d'événements culturels et éducatifs majeurs, qui devraient renforcer les liens entre le Vietnam et la Russie.

