Le Vietnam et l'Australie renforcent leur coopération dans le domaine agricole

Le vice-ministre du Plan et de l'Investissement, Do Thanh Trung, a exprimé le souhait de bénéficier du soutien du Centre australien pour la recherche agricole internationale (ACIAR) dans l'optimisation des ressources d'investissement pour l'agriculture et le développement rural.