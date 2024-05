Exposition internationale 2024 sur la papeterie et l’emballage au Vietnam

L’édition 2024 de l’exposition internationale sur la papeterie et l’emballage au Vietnam (VPPE 2024) a lieu du 8 au 10 mai au Centre des foires et expositions internationales WTC Expo, dans la ville de Thu Dâu Môt, province de Binh Duong (Sud).

La VPPE 2024, organisée par l’Association vietnamienne de la papeterie et du papier, l’Association vietnamienne de l’emballage et l’Association vietnamienne des entreprises publicitaires réunit près de 500 enseignes sur 250 stands d’exposition en provenance du Vietnam, du Japon, de la Chine, de Taïwan (Chine), de Corée du Sud, d’Inde, d’Allemagne, d’Italie et de Suède, entre autres.

La VPPE 2024 présente au public des produits à base de papier et de pâte à papier ; produits d'emballages, machines, équipements, technologies, produits chimiques, fournitures, matériaux et imprimeries au service de l'industrie du papier et de l'industrie de l'emballage.

La VPPE 2024 a pour objectif de promouvoir les activités de connexion commerciale et le transfert de technologie entre les entreprises nationales et étrangères de papier et d’emballage. L'exposition est une plate-forme pratique permettant aux entreprises de valoriser leurs marques, d'avoir accès aux clients et partenaires potentiels ainsi que d'élargir et de développer de nouveaux marchés. Dans le même temps, il s'agit également d'une opportunité utile pour les visiteurs d'apprendre et de mettre à jour les machines et équipements avancés, en adéquation avec les dernières tendances technologiques et les solutions spécialisées optimales pour répondre à leurs besoins de production.

En dehors des activités de promotion commerciale, l’exposition accueillera un congrès annuel des entreprises spécialisées dans l’emballage du Vietnam 2024, présentant un aperçu global des critères et des normes d’emballage du Vietnam, du rôle des emballages flexibles mono-matériaux dans le développement durable de l’industrie de l’emballage, des techniques de la papeterie et des solutions, matériaux et produits chimiques en la matière.

Également au programme, un colloque sur les nouvelles tendances de l’industrie de l’emballage du Vietnam, proposant des solutions et technologies intelligentes pour développer durablement l’industrie de l’emballage, ainsi qu’un colloque sur la transition numérique dans l’industrie du papier et de l’emballage.

À cette occasion, le comité d’organisation remettra également des « Prix d’emballage du Vietnam 2024 », honorant des lauréats, particuliers ou entreprises ayant contribué à créer des produits de papier et d’emballage pratiques, utiles et favorables au respect de l’environnement.

La VPPE 2024 prévoit d’accueillir plus de 10.000 visiteurs en quête de partenaires et de rencontres d’affaires dans le domaine.

Texte et photos : Truong Giang/CVN