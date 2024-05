Les États-Unis lancent le 1er réexamen à l’extinction des sacs tissés laminés importés du Vietnam

Le Département américain du Commerce (DOC) a annoncé l'ouverture du premier réexamen à l'extinction des ordonnances de droits antidumping et compensateurs sur les sacs tissés laminés importés du Vietnam, selon l'Autorité des recours commerciaux du Vietnam sous le ministère de l'Industrie et du Commerce.

L'agence a déclaré que la décision avait été annoncée par le DOC le 1er mai.

Les produits étudiés portent les codes SH 6305.33.0040, 3917.39.0050, 3921.90.1100, 3921.90.1500, 3923.21.0080, 3923.21.0095, 3923.29.0000, 4601.99.0500, 1.99.9000, 4602.90.0000 et 5903.90.2500.

Ils ont fait l'objet d'enquêtes en matière de droits antidumping et compensateurs par les États-Unis en 2018 et sont imposés depuis 2019 à des taux compris entre 109,46% et 292,61% pour l'enquête antidumping, et entre 3,02% et 198,87% pour l'enquête en matière de droits compensateurs, a déclaré l'agence.

Le réexamen à l'extinction est effectué tous les cinq ans. Si les résultats du réexamen indiquent que la suppression des droits antidumping et compensateurs pourrait conduire à la continuation ou à la réapparition du dumping et des subventions causant un préjudice important à l'industrie de production américaine, les ordonnances en matière de droits seront prolongées de cinq ans.

L’ Autorité des recours commerciaux recommande aux entreprises de production et d'exportation concernées de se familiariser avec les réglementations et les procédures du processus de réexamen à l'extinction des États-Unis.

Les entreprises doivent se conformer pleinement aux exigences de l'agence d'enquête américaine et se coordonner étroitement avec l'autorité tout au long du processus d'enquête, indique le communiqué.

VNA/CVN