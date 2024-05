Un groupe de travail rend visite à Truong Sa

Le groupe de travail était composé de 228 délégués du ministère de la Santé, du groupe Électricité du Vietnam (EVN) et de la Troupe artistique des ethnies de la province septentrionale de Hoà Binh.

Il est allé offrir des cadeaux à des officiers, soldats et habitants de Truong Sa. Il a notamment assisté à une cérémonie de lever du drapeau et à un défilé des officiers et soldats de la Marine et des habitants de l'île de Song Tu le 30 avril à l'occasion du 49e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril).

La délégation a rendu hommage aux Héros morts pour la Patrie aux monuments commémoratifs sur différentes îles, organisé de nombreuses activités culturelles et artistiques.

En outre, elle a fait don de plusieurs produits de première nécessité, machines, équipements, nourriture aux soldats et habitants des îles et de la plate-forme DK1.

Le ministère de la Santé leur a offert des médicaments et du matériel médical d'une valeur totale de plus de deux milliards de dôngs. EVN et la Compagnie générale d’électricité du Sud ont soutenu un programme d'écologisation de Truong Sa pour un fonds de 700 millions de dôngs. La Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam a accordé à la Marine une somme de 400 millions de dôngs...

Selon le colonel Cao Van Son, ces dernières années, à côté de l'attention du Parti et de l'État, la Marine populaire vietnamienne a reçu de nombreuses aides de la part de la population de l’ensemble du pays et des Vietnamiens d'outre-mer. Chaque année, de nombreuses localités envoient des délégations à des îles et aux plates-formes DK1.

