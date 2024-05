Une délégation de Hô Chi Minh-Ville rend visite à Truong Sa

Une délégation de Hô Chi Minh-Ville, conduite par le contre-amiral Pham Nhu Xuân, commandant adjoint de la Marine populaire du Vietnam, a effectué du 26 avril au 2 mai une visite à Truong Sa (Spratly), province de Khanh Hoa (Centre), et à la plateforme DK1/17, pour offrir des cadeaux aux cadres, soldats et habitants locaux.

>> Les Vietnamiens de Hongrie se tournent vers leur pays d'origine

>> Des Vietnamiens d'outre-mer visitent Truong Sa et la plate-forme DK1

Cette délégation, qui comprend également Nguyên Phuoc Lôc, secrétaire adjoint du Comité du Parti pour Hô Chi Minh-Ville, a rendu visite aux cadres, soldats et habitants sur les îles Sinh Tôn, Cô Lin, Nui Le B, Tôc Tan C, Da Tây B, Truong Sa et la plateforme DK1/17.

Photo : VNA/CVN

La délégation a assisté à une cérémonie marquant le 49e anniversaire de la libération de Truong Sa (29 avril 1975 - 29 avril 2024) et offert des cadeaux d’une valeur totale de près de 42 milliards de dôngs.

Depuis 2007, Hô Chi Minh-Ville a envoyé 15 délégations comprenant plus de 1.500 délégués pour rendre visite aux cadres, soldats et habitants de Truong Sa et des plateformes DK1.

VNA/CVN