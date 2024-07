Quang Ninh demande l'enregistrement officiel de près de 1.500 navires de pêche

Le Comité populaire de la province de Quang Ninh (Nord) a récemment chargé les unités compétentes d'aider les navires de pêche d'une longueur de 6 m et plus qui ne sont pas encore officiellement enregistrés, à effectuer les procédures d'enregistrement, contribuant ainsi à la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).

Le Comité populaire provincial de Quang Ninh a rendu public le 27 juin la liste des navires de pêche en activité d'une longueur de six mètres et plus qui n'ont pas été officiellement enregistrés dans cette localité.

La date limite de soumission est fixée au 31 décembre 2024. Après le 5 janvier 2025, les navires de pêche non enregistrés, seront répertoriés comme illégaux et strictement traités conformément à la réglementation.

Il s'agit d'une initiative de la province de Quang Ninh visant à contribuer à la lutte contre la pêche INN, à retirer bientôt le "carton jaune" imposé par la Commission européenne (CE) sur les produits halieutiques vietnamiens, ainsi qu'à renforcer la gestion et la surveillance des activités de pêche au large de cette localité.

Selon le Département provincial de l'agriculture et du développement rural, au 22 juin, Quang Ninh comptait 6.193 navires de pêche enregistrés. Le taux de navires ayant obtenu des licences de pêche a atteint 94%, en hausse de 7,3% par rapport à 2023. Les données sur tous les bateaux de pêche locaux ont été mises à jour sur la base de données nationale sur les pêches. Et tous les navires de pêche professionnelle de plus de 15m disposent d'équipements de surveillance (VMS).

Depuis le début de l'année, 181 cas d'infractions aux réglementations concernant l'exploitation de ressources halieutiques ont été traités, avec une amende de 2 milliards de dôngs.

VNA/CVN