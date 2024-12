Cà Mau déploie des mesures efficaces pour améliorer sa main-d’œuvre

La province de Cà Mau s’est fixé pour objectif d’améliorer la qualité de ses ressources humaines pour la période 2025-2030, en s’appuyant sur les besoins de la société. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la transformation du mécanisme économique, tout en répondant aux tendances du développement des sciences et technologies, de l’industrie numérique et de l’intégration internationale.

Le programme d’amélioration des ressources humaines de la province, lancé en juillet 2022 par le Comité exécutif provincial du Parti, a défini son plan de développement du capital humain en mettant l’accent sur l’esthétique, la bonne conduite de vie, une personnalité exemplaire, le savoir-faire, les connaissances et le bien-être. La province se concentre sur la formation d’une main-d’œuvre dynamique, créative, professionnelle et, en particulier, capable de s’adapter et de s’intégrer dans son environnement de vie et de travail.

Cà Mau considère l’amélioration de la qualité de sa main-d’œuvre comme une mission prioritaire, essentielle et régulière pour les organismes compétents, les institutions, les entreprises et le gouvernement local. La province cherche à mobiliser toutes les forces de la société afin de former et de développer une main-d’œuvre apte à répondre aux besoins immédiats et futurs de la société.

Au niveau du contingent de gestionnaires publics, la province met l’accent sur la formation des fonctionnaires et des employés publics, des dirigeants et des gestionnaires à tous les niveaux. Ces derniers doivent faire preuve de courage politique et être exemplaires en matière d’éthique et de style de vie. Ils doivent également être professionnels, dynamiques et créatifs pour atteindre les objectifs de développement socio-économique, garantir la défense et la sécurité nationales, et construire un Parti et un système politique intègres et solides.

Photo: CTV/CVN

Plus précisément, le taux de travailleurs participant à une formation professionnelle devrait atteindre 65% ou plus d’ici 2025 et 70% d’ici 2030. Parmi eux, 27% ou plus devront être titulaires de diplômes ou de certificats. La province devra compter au moins 15 médecins diplômés universitaires et pharmaciens pour 10.000 habitants, tout en maintenant 100% des cliniques communales avec un à deux médecins y travaillant régulièrement.

La province formera 100% des enseignants du préscolaire et du secondaire conformément aux normes prescrites. De plus, 100% des professeurs d’université devront disposer des qualifications requises selon la loi sur l’enseignement professionnel. Tous les professeurs désignés comme directeurs devront être titulaires d’une maîtrise ou d’un diplôme supérieur, dont 50% d’entre eux devront être titulaires d’un doctorat.

La province exigera que 100% des fonctionnaires et employés publics au niveau du district et au-dessus suivent des formations professionnelles répondant aux normes et critères liés à leur poste. De même, 100 % des dirigeants et gestionnaires sous la direction du Comité permanent provincial du Parti devront avoir une formation académique et professionnelle conforme aux exigences officielles de leur poste.

Par ailleurs, 100% des dirigeants et gestionnaires appartenant à des comités permanents au niveau du district ou équivalents, ainsi que des membres des syndicats du Parti, des comités du Parti et des dirigeants d’agences compétentes, devront répondre aux normes de leurs titres. Au niveau communal, 90% ou plus des fonctionnaires devront posséder un diplôme universitaire, 100% un diplôme intermédiaire en théorie politique, et 80% ou plus devront bénéficier d’une formation professionnelle incluant la maîtrise de l’informatique bureautique. Les postes de secrétaire, secrétaire adjoint, président et vice-président du Conseil populaire ou du Comité populaire exigeront tous un diplôme universitaire.

Renforcer des formations associées aux entreprises

La province de Cà Mau met également l'accent sur l'orientation professionnelle et la communication dans les domaines de l'éducation et de la formation. Elle organise régulièrement des activités de liaison et des rencontres entre les entreprises et les établissements de formation pour identifier rapidement les besoins en main-d'œuvre des entreprises et du marché du travail. Cela permet de mieux adapter la formation professionnelle aux attentes, tout en améliorant la compétitivité et la productivité au travail. La province privilégie également la collaboration public-privé, sous forme de socialisation dans la formation professionnelle, et investit dans un système de formation moderne.

Selon Nguyên Minh Luân, vice-président du Comité populaire provincial de Cà Mau, la province continue d'améliorer l'environnement d'investissement, de favoriser le développement des entreprises et d'attirer des investisseurs externes pour promouvoir la production, le commerce et diversifier les métiers, créant ainsi de nouvelles opportunités d'emploi pour les travailleurs locaux. Par ailleurs, des ressources sociales ont été mobilisées pour augmenter le nombre de travailleurs formés. La province s'engage également à développer des mécanismes et des politiques de rémunération et d'attraction des talents, à construire un environnement de travail favorable pour attirer des experts hautement qualifiés et spécialisés, afin de répondre aux exigences des secteurs économiques à fort potentiel.

Cà Mau encourage la socialisation de l'éducation et de la formation, en soutenant particulièrement le développement des écoles non publiques, notamment les écoles maternelles et primaires. La province vise à bâtir un système éducatif de qualité à tous les niveaux, tout en incitant les entreprises à investir dans l'éducation et la formation. Le Comité populaire provincial appelle à la création d'un mécanisme de coordination entre les écoles et les entreprises pour rechercher et appliquer des solutions technologiques adaptées au processus de production. La province promeut également la réutilisation des ressources formées, en renforçant les liens avec les universités, académies et centres de formation nationaux et internationaux pour la recherche scientifique, le transfert de technologies et les projets dans lesquels elle possède des atouts.

Enseignement professionnel

Récemment, Cà Mau a mis en œuvre des solutions novatrices pour réformer et développer les établissements d'enseignement professionnel, en consolidant les connexions pour améliorer la qualité des ressources humaines qualifiées. Cela inclut l’élaboration d’un système d’enseignement professionnel adapté aux besoins du marché du travail. La province accroît également la participation des entreprises dans le processus de formation, de mise en œuvre et de gestion des emplois pour les étudiants diplômés.

Le système d'enseignement professionnel de la province a été restructuré. Actuellement, il comprend huit établissements, dont trois publics (collèges) et cinq privés. Un établissement public a été remplacé par une entreprise spécialisée dans la formation professionnelle. Ces établissements accueillent et forment chaque année 12.260 étudiants.

D’après Nguyên Quôc Thanh, directeur du Service du travail, des invalides de guerre et des affaires sociales de Cà Mau, la province prévoit de former environ 84.000 personnes d’ici 2025, dont 2.835 au niveau collège, 855 au niveau intermédiaire, et 80.310 en formations préliminaires ou continues. Le taux de travailleurs formés devrait atteindre 60% à la fin de l’année 2025.

Cà Mau poursuit également la promotion des liens entre familles, écoles et entreprises dans les domaines du recrutement, de la formation, des stages et de l’insertion professionnelle après l’obtention des diplômes. Elle renforce par ailleurs la coopération entre l'État, les écoles, les entreprises, les employeurs et les organisations sociopolitiques et professionnelles pour des formations adaptées, basées sur l'équilibre entre les intérêts et la responsabilité sociale.

Truong Giang/CVN