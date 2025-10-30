INN : procès en audience publique de deux affaires de pêche illégale dans les eaux étrangères

Le Tribunal populaire de la province d’An Giang (Sud) a tenu, le 30 octobre, au port de pêche de Tac Cau (commune de Binh An), une audience publique de première instance concernant deux affaires pénales liées à l’organisation de sorties illégales du territoire pour pratiquer la pêche dans les eaux étrangères.

L’objectif était de renforcer la sensibilisation et de prévenir les violations de la loi parmi les pêcheurs locaux.

Selon l’acte d’accusation, Lê Duy Tinh (né en 1981, domicilié à Rach Gia, province d’An Giang), capitaine du navire de pêche CM-99064-TS, a conduit, du 27 avril au 15 mai 2025, son bateau et huit marins au-delà des eaux territoriales vietnamiennes, vers les eaux malaisiennes, pour y pêcher illégalement. Lors de son retour, le navire a été intercepté par les inspecteurs des pêches vietnamiens. Les données GPS ont confirmé que le bateau avait bien opéré dans les eaux malaisiennes, conformément aux aveux du prévenu.

Lors de l’audience, Lê Duy Tinh a reconnu les faits, manifesté sa sincérité et exprimé ses remords. Le jury a estimé que son comportement violait non seulement le droit pénal vietnamien, mais nuisait également aux efforts du pays pour faire lever la "carte jaune" IUU infligée par la Commission européenne (CE) à ses produits de la mer. Le tribunal l’a condamné à cinq ans de prison ferme.

Dans la deuxième affaire, Trân Van Tài (né en 1978, domicilié à Vinh Thông, province d’An Giang) a participé, entre septembre et novembre 2022, avec plusieurs complices, à l’organisation de la sortie illégale de 26 marins à bord de deux navires de pêche vers les eaux malaisiennes et indonésiennes. Le prévenu a joué un rôle d’assistant, en recrutant directement les pêcheurs, en les orientant et en participant à la navigation.

Pendant leurs opérations dans les eaux malaisiennes, les équipages ont désactivé les dispositifs de surveillance et effacé les numéros d’immatriculation pour dissimuler leurs activités illégales. Le 16 novembre 2022, la marine indonésienne a arrêté les navires et leurs équipages. Tenant compte de son rôle secondaire et de plusieurs circonstances atténuantes, le tribunal a condamné Trân Van Tài à un an de prison ferme.

Ces deux verdicts illustrent la détermination des autorités judiciaires de la province d’An Giang à réprimer fermement les actes d’organisation de sorties illégales du territoire, à préserver la souveraineté maritime nationale, à lutter contre la pêche INN (illégale, non déclarée et non réglementée) et à renforcer la conscience juridique des pêcheurs vietnamiens.

