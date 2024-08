Cà Mau a restauré près de 1.000 ha de forêts de mangrove

Photo : DBND/CVN

En outre, la province a investi dans la construction de 9,2 km de digues de protection des berges pour un coût d'environ 391 milliards de dôngs.

Ces ouvrages ont contribué à prévenir et à limiter l'érosion côtière tout en favorisant le boisement. À ce jour, la province a restauré près de 1.000 ha de forêts de mangrove dans des endroits où des brise-lames ont été construits.

Au cours de la période 2021-2025 et en orientation vers 2030, la province de Cà Mau a besoin de 31.205 milliards de dôngs pour construire des projets de prévention et de contrôle de l'érosion côtière et des berges fluviales, des digues fluviales et des digues maritimes.

VNA/CVN